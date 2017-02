Åsleik Engmark er død

*Født 27. desember 1965 i Oslo.

*Døde brått 12. februar 2017 etter et illebefinnende i Brüssel.

*Var kjent som skuespiller, regissør og komiker.

*Var med og startet "Lompelandslaget" i 1987.

*Ansatt ved Det Norske Teatret fra 1988 til 1999.

*Kjent som rollefiguren "Severin Suveren" i NRKs programserie om fjellvettreglene (1989).

* Engmark mottok Stå Opp-prisen i 2001.

*Debuterte som regissør i 2009 med spillefilmen "Knerten", basert på Anne-Cath. Vestlys bok.

*I 2010 vant Engmark TV 2s dansekonkurranse "Skal vi danse".

*Han har hatt stemmen til flere kjente animasjonsfigurer, blant annet Buck i "Istid", Mike Wazowski i "Monsterbedriften", Knerten i Knerten-filmene, Woody i "Toy Story"-filmene og Timon i "Løvenes konge".

*Var med i flere titalls teater og sceneopptredener, den siste "Aladdin and His Magical Europe Refugee Tour 2016" – der han blant annet sto for manus.

*Skrev også tekst, regi og musikk til mange sceneoppsetninger.

