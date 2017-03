BBC varslet Facebook om barneporno - ble politianmeldt

ANNONSE

I over ett år etterforsket BBC grupper på Facebook som ble brukt til å dele bilder av barneporno og seksualiserte bilder av barn.

BBC rapporterte 100 bilder til Facebook gjennom deres vanlige varslingskanaler, og ved å bruke varslingsknapper. 18 av dem ble fjernet.

Facebooks automatiserte svar var at bildene ikke brøt med nettverkets standard.

- Hvis disse bildene hadde blitt korrekt undersøkt, så ville de ha blitt fjernet, sier Anne Longfield som er Englands barneombud, til BBC. Hun har sett bildene som BBC rapporterte, og mener det er åpenbart at Facebooks varslingssystem ikke fungerer.

FB ville se bildene



Til slutt tok BBC direkte kontakt med Facebook for å snakke med dem om bildene som ikke ble fjernet. , som er ansvarlig for Facebooks retningslinjer i Storbritannia, gikk med på et intervju med BBC under forutsetning av at han fikk sendt over bildene som journalisten ønsket å diskutere.

BBC gjorde det. Facebooks reaksjon var å politianmelde journalisten for å spre barnepornografisk materiale. Facebook offentliggjorde deretter en uttalelse der det sto:

FBs svar



- Vi har nøye vurdert materialet som ble sendt til oss, og har nå fjernet det som var ulovlig og imot vår standard. Dette materiale er ikke lenger på vår plattform. Vi tar dette svært alvorlig og vil fortsette å forbedre vårt rapporterings- og fjerningsystem.

- Det er ulovlig for enhver å distribuere bilder av barn som blir utnyttet. Da BBC sendte oss slike bilder, fulgte vi selskapets vanlige praksis og rapporterte dem til Ceop (Child Exploitation & Online Protection Centre). Vi har også rapporter bildene som bhar blitt delt på vår plattform. Dette er nå i hendene til myndighetene.

- Helt utrolig



- Det er helt utrolig, for her forsøker dere å hjelpe dem til å rydde nettverket deres for materiale som ikke skal være der, kommenterer parlamentsmedlem Damian Collins, som leder mediakomiteen i det britiske parlamentet, til BBC.

- Dette setter spørsmål ved hvordan brukere effektivt kan klage til Facebook om innhold som ikke skal være på nettstedet, og ha tillit til at det blir reagert, sier Collins.

BBCs-direktør David Jordan sier at Facebooks reaksjon er eksepsjonell, og at man bare kan spekulere i hvorfor selskapet reagerte på den måten, fremfor å stille intervju.

- Man kan anta at Facebooks ledere ikke ønsket å delta i et intervju eller i en debatt om hvorfor disse bildene er tilgjengelig på Facebooks område, sier han til BBC.