Bjarte Tjøstheim: – Jeg har sosial angst

ANNONSE

Komiker Bjarte Tjøstheim har sosial angst. Han kan stå på en scene i et fullsatt Rockefeller og få tusenvis av mennesker til å le. Å ta 20-bussen til jobb kan derimot være veldig vanskelig for 49-åringen.

Angsten har han arvet fra sin foreldre. Både hans mor og hans far er en smule nevrotiske.

– Jeg kan synes det er mer strevsomt å befinne meg i sosiale lag. Det er ikke rasjonelt. Det er noen ganger jeg kan stå på scenen med Tore og Steinar og føle meg tryggere der enn i en familiemiddag, sier han.

Stenger sinnet inne



Bjarte Tjøstheim har vært både TV-prest og barne-TV-stjerne. Men han er mest kjent for å være seg selv. Radioprogramlederen det er umulig å ikke like, selv om en ikke skulle le.

– Hva får deg til å bli sint?

– Det er veldig mye. Det kan være de minste ting, men jeg stenger alt inne i meg selv. Jeg brøler og skriker når jeg sitter alene i bilen. Det er mye innestengt sinne i meg. Det skal veldig lite til, egentlig. Jeg lar meg irritere av de minste ting, sier han.

At folk går to og to i bredden på fortau og gjør det umulig for ham å komme forbi er eksempler som får det til å koke for programlederen.

– Det kan også være små ting som at folk ikke er høflige og sier «takk», fortsetter han.

(Saken fortsetter under videoen.)



Hans faste makkere i «Radioresepsjonen» på NRK, brødreparet Steinar og Tore Sagen har sett ham sint én eller to ganger.

– Da skjønte de at det er alvor, sier han.

Sammenlignes med sin prestefar

Nå har Bjarte Tjøstheim startet innspillingen av sesong nummer to av «Presten» på NRK.

Første sesong av «Presten» ble godt mottatt. Den trivelige tulledokumentaren samlet rundt én million seere på NRK i beste sendetid på lørdagskveldene.

Les også: Bjarte Tjøstheim blir den nye lørdagskongen på NRK

– Din far er prest. Er det mange som sammenligner deg med ham når du gjøgler som prest på TV?

– Ja, det er det nok. Hvor mye jeg skal utdype det, vet jeg ikke, sier Tjøstheim og ler.

– Det er nok de som har sett min far som synes jeg ligner veldig mye på ham, men min far er en mye mer skikkelig og ordentlig som prest enn det jeg er, sier han.

Likevel, det er nok mange som ser fakter, armbevegelser og kroppsspråk som de kjenner igjen.

– Tror du din far blir fornærmet?

– Nei, overhodet ikke. Dette er en snill og familievennlig serie. Jeg har heller ikke hatt noe ønske eller tanke om å lage en serie som kritiserer kirken. Jeg har ingen bitre eller dårlige følelser om kirken.

– Likevel, i første sesong er dere innom tema som kan oppfattes som kontroversielle for kirken. Er det bevisst?

– Det eneste kontroversielle temaet vi er innom er at likekjønnede skal få gifte seg i kirken. Selv synes jeg ikke det er så kontroversielt. Det er også noen som mener at jeg ikke klarer å få sagt dødsbudskapet på en skikkelig måte, men det er ikke kontroversielt. Det er bare hjelpeløshet, ler han.

(Saken fortsetter under bildet.)

SEERMAGNET: Bjarte Tjøstheim har stor oppslutning blant TV-seerne.



Som i første sesong blir det laget seks episoder. Innspillingen skal være ferdig en gang i juli. Manus har Bjarte Tjøstheim skrevet sammen med Vidar Josdal og Hege Gaarder Nordlie.

Les også: Bjarte Tjøstheim måtte ta beroligende før han kom til Skavlan

Liker tanken om et liv etter døden



Hans egen tro har han mildt sagt et tvetydig forhold til.

– Jeg har et ganske avslappet forhold til det. Eller har jeg det? Jeg pleier å si at jeg har beholdt mye av min barnetro i ryggraden. Jeg har aldri følt noe behov for å ta avstand fra det jeg har vokst opp med, men jeg er ingen dypt religiøs mann. I det ene øyeblikket så tenker jeg at vi er her nå, og så går vi i svart når vi dør. «That's it», sier han.

Noen ganger kan Tjøstheim også tenke at «så fint det hadde vært om vi har et liv etter døden, og kan få møte våre kjære igjen».

– Det er i hvert fall en fin tanke, sier han.

(Saken fortsetter under bildet.)

TØYSEKIRKE: Men mye av det som skjer i TV-serien «Presten» er kanskje ikke så langt fra virkeligheten. Her er Bjarte Tjøstheim flankert av Hannah Marie Carding (f.v.), Marika Enstad og Christian Skolmen.



Tjøstheim har gjort mange roller på radio og TV. På spørsmål om hvorfor han valgte å bli prest i sin egen TV-serie, svarer han:

– Vi testet mange ulike roller, men det var rollen som prest som fikk universet i TV-serien til å ta form. Vi vurderte også andre yrker, men det har jeg ikke lyst til å si noe om. Kanskje vi kan lage TV av det senere, sier han og ler.

Likevel, det var ingen selvfølge at det var rollen som prest Bjarte Tjøstheim skulle gjøre.

– Vi sto egentlig litt fast, men så våknet jeg en natt og da tenkte jeg: «Shit», det er prest jeg må bli. Jeg må gå i min fars fotspor, forteller han.

Dagen etter fortalte han om «oppvåkningen» på jobb, og brikkene falt på plass for TV-serien.

Vurderte å bli prest



I første sesong møter seerne Bjarte Tjøstheim som velger å forlate sin faste jobb i radioprogrammet «Radioresepsjonen» til fordel for livet som prest. Hva seerne møter i sesong to er han hemmelighetsfull om.

– Hvor langt unna er historien i «Presten» fra ditt virkelig liv? Kunne du blitt prest på ordentlig?

– På ungdomsskolen vurderte jeg å følge i min fars fotspor. Sånn er det vel for alle, men da jeg så hvor mye jobb det var, så følte jeg at det ble for krevende. Jeg var heller ikke sterk nok i troen min, sier komikeren.

– Sett i ettertid kan jeg kanskje spørre meg selv om: Hvor overbevist må man være for å være prest? Det er klart at skal man stå på talerstolen i kirken, må man tro til en viss grad.

Nesten som i virkeligheten



For to år siden fikk Tjøstheim hjerneslag. Blodproppen førte til blindhet på den ene øyet – rart nok skulle det passe fint inn i TV-serien.

– I serien kunne vi bruke dette som en ekstra motivasjon til å endre livet mitt, sier han, og vil ikke snakke mer om temaet.

Bjarte Tjøstheim har sammen med de to brødrene Steinar og Tore Sagen laget «Radioresepsjonen» på NRK radio siden 2006. Trioen har vunnet en rekke priser for sin lettbeinte radiounderholdning. Programmet er 100 prosent improvisasjon og er blant NRKs mest populære radioprogram.

Les også: Radioresepsjonen ble årets radionavn for sjette gang

– Hvordan vil brødrene Sagen beskrive deg?

– Tore vil nok beskrive meg som en ganske nevrotisk fyr. Det tror jeg Steinar også vil. Min kone vil nok også beskrive meg slik, i tillegg til at jeg er ganske snill, sier han.

– Stemmer det første?

– Alt som er i Radioresepsjonen er sånn 98–97 prosent sant.

– Tore ble ordentlig forbanna

«Radioresepsjonen» er tilbake på NRK P13 til høsten. I motsetning til tørrprat på reklamekanaler er «Radioresepsjonen» alt annet enn bakgrunnsradio.

Selv om stemningen kan bli i overkant amper, er det stort sett en munter tone innad i trioen.

– Det har vært episoder der Tore har blitt ordentlig forbanna. Blant annet da jeg spurte om når han skulle fortelle lytterne at han hadde forlovet seg. Da lekte jeg med ilden. Han ble gæer'n, sier Tjøstheim.

Les også: Bjarte Tjøstheim har giftet seg

(Saken fortsetter under bildet.)

ØREGODT: Steinar Sagen, Bjarte Tjøstheim og Tore Sagen kommer tilbake med en ny sesong av «Radioresepsjonen» til høsten.



Det er ingen tvil om at Bjarte Tjøstheim er flink til å få andre til å le. Han vant publikumsprisen som årets morsomste under Komiprisen 2014, og var i tillegg nominert i klassen Årets mannlige TV-komiker.

Ler av tøysetryllekunstner



På spørsmål om hva som får han selv til å le svarer han: Tommy Cooper. En engelsk-walisisk komiker og magiker som var kjent for sin teknikk med å gjøre tryllekunster galt, selv om han faktisk var en ekte tryllekunstner.

Han trekker også fram humortrioen KLM – bestående av Trond Kirkvaag, Knut Lystad og Lars Mjøen.

– Jeg liker også godt «Hotell i særklasse», fortsetter han.

– Hvem ville du selv gitt komiprisen til?

– Det er et umulig spørsmål å svare på. Vet du hva? Jeg avstår fra å svare på det, sier han og ler.

Ville blitt psykolog



Mange har tanker om den såkalte drømmejobben. Det har også Bjarte Tjøstheim.

– Min drøm ville vært å være psykolog. Det virker som en spennende jobb. Min mor er psykiatrisk sykepleier, og da hun studerte leste jeg i bøkene hennes. Jeg har også sittet på andre siden av bordet noen ganger, sier han.

– Hva har vært grunnen til det?

– Det har jeg ikke lyst til å si så mye om.

(Saken fortsetter under bildet.)

PÅ ROCKEFELLER: Oslo-losen (f.v.), i komiker Harald Eias skikkelse, Bjarte Paul Tjøstheim, Steinar Sagen og Tore Sagen.



I slutten av juli runder Bjarte Tjøstheim 50 år. Det tar han ikke som den største selvfølgelighet.

– Jeg er glad for å ha blitt såpass gammel, og så er jeg veldig glad for at jeg har fått meg en så bra kone. Jeg hadde ikke klart meg så bra uten henne. I tillegg er jeg stolt over hva vi har fått til med «Radioresepsjonen». Jeg er også glad for at mine foreldre lever, sier han.

– Jeg skulle også vært det hjerneslaget foruten, fortsetter han.

– Hva har denne hendelsen gjort med deg som person?

– Det gjør meg enda mer engstelig, hvis mulig.

Kommer til å angre



Når Tjøstheim skal titte inn i fremtiden tror han at han kommer til å bli «70-80-90-år gammel».

– Som gammel kommer jeg til å irritere meg over hvor utrolig mye energi jeg har brukt på å bekymre meg for at jeg skulle dø da jeg var 30-40-50 og 60 år, sier han.

– Hvorfor tenker du sånn?

– Det er vel en eksistensiell angst for at dette ikke varer så lenge.

– Er dette noe du tenker mye på?

– Ja, noen gjør det – og du snakker med en av dem nå, sier han.

Sa nei til NRK



Det var slettes ingen selvfølge at Tjøstheim skulle havne i NRK. Han sa nemlig «nei» til tilbudet han fikk, men heldigvis seiret fornuften

– Jeg angret etterpå og spurte om jeg kunne få jobbe i NRK likevel. Det er det viktigste som har skjedd i mitt yrkesliv. Det er det beste som har skjedd meg, sier han.

– Hvilke høydepunkter vil trekke fram fra din karriere i NRK?

– Jeg rotet og tullet så mye, så det er ikke noen høydepunkter folk har gått glipp av. Folk har ikke gått glipp av noe som helst, men jeg har hatt det veldig gøy, sier han.

Les også: Komiker Steinar Sagen er blitt pappa



Det er ikke lenge siden både Tore og Steinar Sagen ble far igjen. Bjarte Tjøstheim har derimot valgt å ikke få barn.

– Jeg har valgt å ikke få barn, sier han.

– Blir du spurt om å være barnevakt?

– Nei, jeg tror de har sett at jeg ikke egner meg til det.