Caroline Berg Eriksen latterliggjøres i Aftenposten-kryssord

De er et av blogg-Norges mest kjente par, Caroline Berg Eriksen og ektemann og fotballspiller, Lars Kristian Eriksen.

Derfor var det ikke unaturlig at figurerte i Aftenpostens søndags-kryssord for en drøy uke siden – men flere har kanskje reagert på hvordan løsningen ble presentert sist søndag. Ved fastien, et bilde av paret, sto løsningssetningen:

«Heldigvis er det ingen andre dyrearter som driver med noe så meningsløst som blogging».

- Vi har ikke opplevd noe lignende før, og dette sier egentlig mest om Aftenposten. De har sikkert sine grunner, men jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Det virker tanketomt, sier Lars Kristian Eriksen til VG, som skrev om hendelsen først.

Fotballspilleren ler det hele bort ved å vise til at kona har 50.000 unike lesere daglig.

Berg Eriksen skriver om sitt eget liv som småbarnsmor, samt klær og oppussing av nykjøpt hus, på sin blogg. I 2015 viste ligningen at hun hadde en inntekt på 1,9 millioner.

Aftenposten på sin side beklager, og sier kryssord-leverandør er gjort oppmerksom på at det ikke er ønskelig med slike ytringer.

- Det er for så vidt lov for hvem som helst å påstå at noe er meningsløst, også blogging, men kryssord skal ikke være arena for debatt. Det fremstår som en meningsytring, sier avdelingsleder for desk i Aftenposten,Gunnar Johnsen.

Han «legger seg ikke flate», men sier avisen vil skjerpe kryssordrutinene fremover.

