Dagbladet fallbyr digitalt abonnement - kan snart søke statsstøtte

Avisa Dagbladet frister lesere med digitalt årsabonnement ned i 100 kroner. Tilbudet har gått til abonnenter som har sagt opp abonnementet, et abonnement som ordinært koster 699 kroner, skriver Dagens Næringsliv fredag.

Dagbladet nærmer seg et nivå for abonnenter der de kan søke om pressestøtte. Sjefredaktør John Arne Markussen sier til Dagens Næringsliv at de ikke har tatt stilling til om de skal søke.

Han avviser at kampanjeprising har sammenheng med ønsket om å søke presestøtte.

- Men det er riktig at abonnnement utgjør en stadig større del av vårt totalopplag, sier han.

Dagbladet hadde i 2016 et godkjent opplag på 75.321, der papiropplaget utgjorde 46.250 eksemplarer, mens digitalutgaven hadde 29.017 abonnenter.

Redaksjonssjef Bjørn Bore i Dagbladet Pluss sier til Dagens Næringsliv at 100 kroner måneden ikke er normalpris, men en del av en satsing for å teste betalingsviljen for de som sier opp.

