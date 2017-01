Drama før tidenes finale på TV 2: – Ble kalt rasist og måtte be om unnskyldning

ANNONSE

(glomdalen.no): – Jeg slang litt med leppa og sa hva jeg mente om eventyrprisene for rettighetene til håndball-VM. Det kom ut internasjonalt og ble på ingen måte tatt godt imot. Jeg ble blant annet beskyldt for rasisme. Hadde jeg ikke lagt meg helt flat og bedt om unnskyldning, hadde du ikke sett håndball-VM på TV 2, forteller rettighetssjef Bjørn Taalesen, som kan glede seg over at finalen ble tidenes mest sette kamp på TV 2.

1,6 millioner fulgte sølvguttene helt til mål.

Les også: Norges sølvgutter satte seer-rekord



Herrene betalte tilbake

Rettighetene til håndball-VM selges for to og to mesterskap – for begge kjønn i samme pakke. Altså fire verdensmesterskap til sammen.

I 2015 gikk VM for herrer i Qatar. Det var hovedgrunnen til at BeIN Sport (Al Jazeera) betalte det Taalesen karakteriserte som eventyrpris.

Les også: Hergeirsson om VM-sølvet: - Håndballgutta har brutt en barriere

De mente at mesterskapet var en gullgruve i Midtøsten.

– Håndball er svært viktig for TV 2 og BeIN Sport var ikke interessert i å selge billig, det var ingen rom for pruting. I ett år holdt vi på for å komme i mål, sier Taalesen til Glåmdalen.

– Og endelig betalte de norske herrelandslagsspillerne tilbake?

– Ja, du kan godt si at det var payback-time under dette mesterskapet. Prisene for mesterskapene til herrene og damene er den samme, men det er ingen tvil om at det er damene som har gitt det store løftet for TV 2. Vi har hatt VM-rettighetene i 15 år. Da herrene endelig leverte, var det under EM på Viasat.

– Men de magre tidene er glemt nå. Det har vært både gøy og imponerende å følge herrene under årets VM i Frankrike. Både fra tribuneplass og fra sofaen i Damveien, sier Taalesen, som var i Frankrike i starten av mesterskapet for å forhandle om de neste mesterskapene, og for å se herrelandslaget i aksjon.

– Nå er det voldsom fokus rundt landslaget. Det har vel aldri vært høyere temperatur. Det kommer ikke til å gjøre forhandlingene om neste VM-lettere. Det er mange aktører som ønsker de store idrettsarrangementene. Det er slett ikke sikkert at du får se håndball-VM på gratis-TV i framtida, sier Taalesen til Glåmdalen.

Han synes også at det var moro at Glåmdalsdistriktet var representert gjennom to spillere; Magnus Gullerud fra Skarnes og Petter Øverby fra Grue.

– Jeg håper disse blir tatt godt imot og får den hyllesten de fortjener. Jeg håper også dette skaper positive ringvirkninger for distriktet, som ikke er kjent for å ha veldig mange nasjonale profiler.

Mange rettigheter

Taalesen jobbet som sportssjef i TV 2 i 19 år før han begynte med rettighetsarbeid på heltid.

Under Taalesens ledelse har TV 2 sikret seg mange tunge rettigheter, som blant annet OL, verdenscup på ski, fotball-VM, engelsk Premier League, mange håndballmesterskap og norsk fotball.

– Konkurransen blir bare hardere og hardere. Jeg har ingen fritidsproblemer, for å si det sånn, smiler Taalesen, som sier dette om håndballens betydning for kanalen:

– Håndballen engasjerer og er veldig samlende. Fotballen er mer svart og hvit – og veldig mannsdominert. Håndballen følges omtrent likt av begge kjønn, og mesterskapet før jul er også et veldig gunstig tidspunkt. Det er ingen tvil om at idretten løfter TV 2, sier Taalesen.