Ekspert slakter is-reklame fra Hennig-Olsen Is

Omtaler konkurranse som «reinspikka juks».

Hennig-Olsen Is får solid kritikk for sin nye konkurranse. Iskremfabrikken lover én hovedvinner «gratis iskrem resten av livet».

Det selskapet ikke forteller i reklamen er at begrepet «resten av livet» er definert som maks 30 år fra 2017.

I tillegg er verdi på premien litt over 3000 kroner per år, og at beløpet ikke justeres i takt med prisstigningen i samfunnet for øvrig.

– Hva hadde reklamefolkene røyket?

Det har fått tidligere sjefredaktør i Fædrelandsvennen til å blåse ut på Facebook.

- Imponerende villedende reklame fra Hennig-Olsen. Vondt å forklare 11-åringen at hun, ifølge Hennig Olsens beregninger, vil dø når hun er 41. Hva hadde reklamefolkene røyket da de fant på dette, og hva hadde Hennig-folkene drukket da de sa ja til kampanjen? Det er jo reinspikka juks, skriver Hans-Christian Vadseth (54) på sin profil.

Han utdyper kritikken på telefon med Nettavisen.

SKIVEBOM: Hans-Christian Vadseth i First House mener Henning-Olsen Is kunne vært langt tydeligere i sin konkurranse.

– Hennig-Olsen Is lager den beste isen i Norge, og da må de sørge for at reklamen er på samme nivå, sier Vadseth.

– I konkurransen får man inntrykk av man vinner is resten av livet. Det er ikke i tilfelle. I liten skift må Hennig-Olsen Is forklare hva premien egentlig er. Her kunne man heller ha brukt «vinn is i 30» som er det riktige, fortsetter han.

Vadseth har mange år bak seg i norsk presse, og jobber i dag som partner og seniorrådgiver i PR-byrået First House.

– Mitt enkle poeng er at man i all kommunikasjon, må man si det som er det riktige. Man må ikke lure leserne, sier han.

– Hva vil du anbefale Hennig-Olsen Is å gjøre nå?

– Jeg skal ikke være rådgiveren deres, men jeg tenker at det man kommuniserer må holde mål, sier Vadseth.

Lover å bli tydeligere



IKKE HELE LIVET: I konkurransereglene forteller først Hennig-Olsen Is at man «bare» vinner is i 30 år.

Hennig-Olsen Is forteller at selskapet på ingen måte ønsker å lure forbrukerne med kampanjen.

– Begrepet «resten av livet» har vært brukt på samme måte i lignende konkurransekonsepter før, og vi har stort sett bare positive tilbakemeldinger fra forbrukere. Men vi skal være enda tydeligere på hva begrepet betyr. Det vil vi nå sammen med vårt byrå se nærmere på, skriver markedssjef Merete W. Haugå i Henning-Olsen Is i en Epost til Nettavisen.

– Det har også vært viktig å tydelig henvise til våre konkurranseregler og at disse tydelig fremkommer på våre nettsider. Vi forsøker ikke å gjemme det bort med liten skrift. Vi er også tydelige på at du må være 16 år for delta, påpeker hun.

(Saken fortsetter under bildet)

REAGERER: Karoline Skarstein, sosiologistudent ved Høgskulen på Vestlandet og nyhetsjournalist i Studvest, har også reagert på betingelsene til Hennig-Olsen Is.



At det ble gratis is i nettopp 30 år forklarer markedssjefen med at det er viktig at premien skulle være lik for alle som deltok – uavhengig av alderen deres.

– Da måtte vi velge en snittbetrakting på definisjonen. Vi sammenlignet med andre lignende konsepter som bruker 20 eller 25 år som beregning. Vi tenkte vi da skulle legge litt ekstra på og valgte 30 år, skriver hun.

Når det gjelder selve premiesummen, så har Hennig-Olsen Is tatt utgangspunkt i noe over forbrukergjennomsnittet per år.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på Epost, eller ring 02060.

I 2016 ble Hennig-Olsen felt for markedsføring mot barn. Da var det skoleelever som klaget inn den populære Hakkebakkeskogen-isen til Hennig-Olsen.

Det endte med at selskapet beklaget utformingen av emballasjen på familiepakken Hakkebakkeskogen og endret denne.

Hva synes du om reklamekampanjen til Hennig-Olsen Is? Si din mening i kommentarfeltet!