Etikk-ekspert: - Oppsiktsvekkende sjikanøst av NRK

ANNONSE

Mandagens innslag på Dagsrevyen om nominasjonsmøtet i Oslo Høyre har fått mange til å reagere.

Les også: Fabian Stang langer ut mot NRK

Kamphanene Fabian Stang og Michael Tetzschner ble fremstilt henholdsvis negativt og med anonyme kilder - og positivt med åpen kilde.

Du kan se innslaget her (kommer etter cirka 25 minutter): NRK Dagsrevyen.



Les også: Stavrum: «Brønnpissing» mot Fabian Stang

- «Lat unnasluntrer»

Tidligere leder av Pressens Faglige Utvalg (PFU ), Sven Egil Omdal, skrev på Facebook at:

«Hvem står bak Dagsrevyens oppsiktsvekkende sjikanøse presentasjon av Fabian Stang som en populær, men lat unnasluntrer, basert på anonyme kilder?»

- Underlig vinklet innslag

Nettavisen har vært i kontakt med Omdal for utdypende kommentarer.

- Hvilket inntrykk satt du igjen med etter å ha sett dette innslaget?

Sven Egil Omdal.

- Det var litt merkelig, det var åpenbart at den ene kandidaten skulle fremstilles mer negativt enn den andre, et underlig vinklet innslag, for Tetzschners del sto det frem en navngitt kilde med autoritet som fremstilte ham som en «intellektuell kapasitet» - mens anonyme kilder fremstilte Stang som «lat» og en som foretrakk å gå på cafe i stedet for møter.

- Med lang erfaring fra PFU, hvilke utfordringer byr dette på?

- Dette er en av de store svakhetene ved politisk journalistikk i Norge, hvor journalistene blir altfor lemfeldige med bruk av karakteristikker, sier han.

- Hodeløst

Omdal mener bruken av anonyme kilder her er «hodeløs».

- Det er hodeløst å la seg bruke av anonyme kilder til å sverte noen i en politisk maktkamp – at pressen stiller seg til disposisjon for dette er noe Presseforbundet bør se nærmere på, mener jeg.

- Hvilken betydning har det at NRK Dagsrevyen løser innslaget slik?

- Dette er langt under den standard NRK Dagsrevyen skal ha. Den er det viktigste nyhetsmediet vi har i Norge. De har et ekstra ansvar for å sette en faglig standard, så her svikter NRK. De lar seg bruke i en intern maktkamp i et politisk parti, noe som bør få konsekvenser.

- Hvilke da?

- Dette bør klages inn, hvis ikke Fabian Stang gjør det – så bør konstituert generalsekretær Nils E. Øy i Presseforbundet bruke sin initiativrett. Det skjer til stadighet at pressen bruker anonyme kilder til å spre rene karakteristikker. Vi vet ikke en gang om kildene fins, og vi har ingen mulighet til å kontrollere påstandene.

Her kan du lese mer om Omdals syn på bruken av anonyme kilder.

- Hva vil du si til at NRK-reporteren og Sundelin er bekjente/omgangsvenner?

- Det vet jeg ikke noe om, det kan jeg ikke kommentere, men Dagsrevyen må jo følge de vanlige habilitetsreglene som gjelder for pressen. Jeg forholder meg bare til det jeg ser.

NRK-sjefen: - Vi skulle ikke gjort det på denne måten

Sjef for NRK Dagsrevyen, Stein Bjøntegård, sier til Nettavisen at det er viktig å bruke åpne kilder:

- Det er viktig å være påpasselig med bruken av anonyme kilder når det gjelder å karakterisere politikere. Vi skulle ikke gjort det på denne måten, men brukt åpne kilder når det kommer så grove karakteristikker, sier Bjøntegård til Nettavisen.

Han avviser at NRK har tatt parti mot Stang.

Stang: - Ufint

Nettavisen har snakket med Fabian Stang, som er overrasket over de ufine påstandene mot ham.

Du kan lese hele saken her!