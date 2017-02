Fabian Stang langer ut mot NRK

ANNONSE

Mandag kveld vraket nominasjonsmøtet i Oslo Høyre stemmesanker Fabian Stang til fordel for stortingsrepresentant Michael Tetzschner på den «trygge» tredjeplassen.

Kritisk dagen derpå

Stang tok nederlaget med fatning, men er mer kritisk dagen til NRK Dagsrevyens innslag dagen derpå.

Du kan se innslaget her (kommer etter cirka 25 minutter): NRK Dagsrevyen.

Les også: Stavrum: «Brønnpissing» mot Fabian Stang



- Vi hadde et nominasjonsmøte hvor Tetzschner vant 3. plassen, det respekterer jeg fullt ut. Men i dag har jeg lært at noe av den litt ufine kampanjen mot meg, har røtter helt inn i NRK, sier Stang til Nettavisen.

Stang forteller at han også i september, da han bestemte seg for å kjempe om stortingsplass, ble intervjuet av NRK-reporter Cato H. Fossen.

Sikret seg 3. plassen på Oslo Høyres nominasjonsmøte.

- Da jeg fortalt gruppestyret på rådhuset at jeg vurderte å stille til valg, ble det lekket fra et lukket møte ganske umiddelbart, hevder Stang.

Det var imidlertid VG som først meldte nyheten om at Stang ønsket å satse rikspolitisk.

- Omgangsvenner



- Hva synes du om NRK-innslaget mandag, Stang?

- Jeg var overrasket over de ufine, udokumenterte påstandene som kom - anonymt. Jeg har lenge lurt på om det kunne være nestleder i vår bystyregruppe, Øystein Sundelin, som kunne være kilden i september. Det er også han som åpent støtter Tetzschner i NRK-innslaget. Og nå er jeg blitt kjent med at Sundelin og Fossen er omgangsvenner. Jeg har sett bilder av dem både på hyttetur og feire nyttårsaften sammen, sier Stang - og legger til at:

- Det kan være et pussig sammentreff, men jeg begynner bedre å forstå hva Frode Kyvåg opplevde da han ble kastet ut av Norway Cup av den samme Sundelien. Hvis det er mer enn et pussig sammentreff, kan vi ikke ha det slik - verken i NRK eller i Oslo Høyre.

- Veldig skuffet

Stang er skuffet over statskanalen:

- Jeg er veldig skuffet over NRK-journalisten som har intervjuet meg uten å informere om sin nære kontakt med en som absolutt ikke ville meg vel. Øystein Sundelin.

- Hva tenker du om saken videre?

- Valget er gjennomført, jeg ønsker Tetzschner lykke til - men jeg lærer noe hver dag.

- Vil du klage inn NRK-innslaget for PFU?

- Nei, det er gammeldags, svarer Stang.

Les også: Fabian Stang etter tapet: - Ring meg

- Det kjenner jeg ikke til

Sjef for NRK Dagsrevyen, Stein Bjøntegård, sier til Nettavisen at han ikke kjenner til noe vennskap mellom NRK-reporter Fossen og Høyres Sundelin.

- Nei, det vet jeg ikke noe om.

- Hva synes du om innslaget deres?

- Det er viktig å være påpasselig med bruken av anonyme kilder når det gjelder å karakterisere politikere. Vi skulle ikke gjort det på denne måten, men brukt åpne kilder når det kommer så grove karakteristikker, sier Bjøntegård til Nettavisen.

Han avviser at NRK har tatt parti mot Stang.

Avviser vennskap



Nettavisen har vært i kontakt med NRK-reporter Cato H. Fossen, som avviser at det er noe nært vennskap mellom ham og Sundelin.

- Vi har felles bekjente og derfor har vi møttes i noen sosiale sammenhenger, men jeg har ingen nærmere relasjon til Øystein Sundelin enn til mange andre Høyre-politikere jeg intervjuer og forholder meg til i det daglige, sier Fossen til Nettavisen - og legger til at:

Øystein Sundelin er nestleder for Høyres bystyregruppe.

- Vi journalister og politikere jobber i et særdeles lite miljø hvor det ikke er uvanlig at man omgås også i sosiale sammenhenger fra tid til annen. Det betyr ikke at det eksisterer et vennskap.

Sundelin: - Uriktige påstander

Øystein Sundelin er ikke enig i Stangs fremstilling.

- Jeg er takknemlig for alt det arbeidet Fabian har lagt ned som ordfører, bystyremedlem, som statssekretær og at han, i likhet med meg, fortsatt ønsker å stå på for Høyre i valget i høst. Men påstandene han kommer med her er uriktige, fordi mitt eneste bidrag i denne nominasjonsrunden har vært å svare dem som har spurt meg at jeg støttet Michael Tetzschner - og jeg er glad for at han har blitt gjenvalgt til tredjeplassen på Oslo Høyres liste, sier Sundelin til Nettavisen.