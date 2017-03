Fire ansatte har fått oppsigelse i TV 2

ANNONSE

De fire skal ha fått oppsigelsen tirsdag. Blant dem som nå må gå er en fotograf og en journalist – alle ansatt ved TV 2s avdeling i Oslo.

Kanalen er inne i en omfattende nedbemanningsprosess og skal kutte 350 millioner kroner innen 2020. Kanalen skal kvitte seg med 177 medarbeidere.

– Det er fire ansatte som har fått oppsigelse i posten. To av disse er medlem i Norsk Journalistlag. I første omgang vil man kreve forhandlinger for disse, og så vil man vurdere å ta ut en stevning, sier nestleder Stein Akre i redaksjonsklubben i TV 2 til Nettavisen.

– TV 2 har begrunnet oppsigelsene, men for oss fremstår de som skikkelig usaklige, fortsetter Akre.

Han har ikke oversikt over hvorvidt det er ansatte i Bergen som har fått oppsigelse.

Seks uløste saker



Det skal også være flere andre ansatte hvor situasjonen ikke er avklart. Blant disse skal det være en programleder. Disse har TV 2 hatt et såkalt drøftelsesmøte med.

Men kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl, i TV 2 kan ikke kommentere oppsigelsene.

Ledelsen i TV 2 ønsker ikke å kommentere oppsigelsessakene, men forteller at det gjenstår seks uløste saker i forbindelse med den pågående nedbemanningen.

– De uløste sakene vil behandles separat, og med forskjellige prosesser som tar hensyn til dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Ut over det ønsker vi ikke å kommentere detaljer i enkeltsaker, sier kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl i TV 2 til Nettavisen.

Har fått nok



Nestleder Stein Akre etterlyser nå fortgang i prosessen.

– TV 2 har vært igjennom en stor nedbemanning. Rundt 150 årsverk er borte. Jeg håper TV 2 tar til vettet og sluttfører prosessen med dem som nå står igjen og dropper de siste oppsigelsene. Nok er nok. Dette kan løses med naturlig avgang i løpet av det neste året, sier Akre.

– Hvordan vil du beskrive stemningen i TV 2 de siste månedene?

– Det er en organisasjon som har vært under press. Du merker at ansatte er stresset. Det har vært en tung prosess for TV 2. På toppen av dette har vi også omorganisert måten vi produserer nyheter på. Det i seg selv er utfordrende, sier nestlederen.

– Tror du det vil komme nye runder med nedbemanning?

KREVER AVKLARING: Stein Akre, nestleder i redaksjonsklubben i TV 2.

– Nei, jeg tror ikke det. Prosessen vi har vært igjennom har vært nødvendig for TV 2, men vi har vært uenig i måten den har vært løst på. Man kunne kuttet på andre områder enn ansatte. Færre rettigheter eller program ville ført til at flere kunne beholde jobben. Vi reagerer også på at man ikke har fulgt hovedavtalen og ansiennitetsprinsippet, sier Akre.

– Skulle vi ha gjort dette en gang til måtte vi ha lagt ned Nyhetene, og det tror jeg ikke noe på – i alle fall inntil videre, fortsetter han.

