Flere medier varsler avsløringer søndag

En rekke medier har varslet større avsløringer søndag kveld. Innholdet i dokumentene som skal omtales, var lørdag ikke kjent.

Det er i disse dager ett år siden tidenes største dokumentlekkasje, kjent som Panama papers. Dokumentene avdekket skatteparadisenes sentrale rolle i den globale finansindustrien.

Nå er nye avsløringer på trappene, og igjen er det nettverket International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) som står bak.

Politikere på toppnivå

Det svenske nyhetsbyrået TT har varslet sine kunder om at det kommer «en større publisering» som kan ventes å få stort gjennomslag.

– TT har samarbeidet med SVT i granskningen. Den handler om en lekkasje som berører så vel politikere på aller høyeste internasjonale nivå, som det svenske og internasjonale næringslivet, skriver byrået.

Også Aftenposten varsler avsløringer, og sjefredaktør Espen Egil Hansen sier en gruppe av avisens journalister har jobbet med sakene «bak lukkede dører».

– Søndag åpner vi døren, og i de neste ukene vil vi publisere en rekke nye avsløringer, skriver han i et nyhetsbrev.

– Ikke noe galt

Appleby har mottatt henvendelser fra ICIJ i forbindelse med avsløringene, og ifølge advokatfirmaet har hackere brutt seg inn og skaffet seg tilgang til dokumenter fra seks av selskapet kontorer. Ifølge britiske Daily Telegraph dreier det seg om Bermuda, De britiske jomfruøyene, Cayman Islands, Hongkong, Isle of Man and Mauritius.

Appleby sier i en uttalelse at selskapet har gjennomført en grundig etterforskning av anklagene som nå rettes mot det.

– Vi er tilfreds med at det ikke er noen beviser for at det har skjedd noe galt, verken hos oss eller våre klienter, sier selskapet i en uttalelse.

(©NTB)

Mest sett siste uken