Forbannet over falske nyheter i mediene

Frp-politiker Mazyar Keshvari er forbannet fordi han ble feilsitert i en artikkel om en familien på 12 som nå risikerer å bli kastet ut av Norge, fordi et ektepar løy om sin identitet da de kom til Norge for 27 år siden.

I en Aftenposten-artikkel torsdag kveld ble Keshvari intervjuet om saken. Han uttalte seg da på generelt grunnlag. Aftenposten skrev likevel: «Frp-Keshvari om familien som kan bli kastet ut etter 27 år: - De skulle aldri ha fått opphold i Norge».

- Falske nyheter



Nettavisen klippet Aftenpostens artikkel, og brukte tittelen «Frp-Keshvari mener familie som trues med utkastelse etter 27 år aldri burde fått bli i Norge». Aftenposten har rettet opp artikkelen.

NA har i ettertid rettet opp artikkelen. Her er dagens versjon: Frp-Keshvari: – Krevende og vondt at barn skal bli skadelidende for voksnes feil

Samme kveld gikk Frp-politikeren ut på Facebook og skrev:

«Er det noen som lurer på om det finnes falske nyheter i Norge? Eller hvordan journalister og medier kan vri ting helt ut av sin sammenheng og får det til å se ut som noe helt annet? Og basert på dette skape et rent helvete for den som rammes etterpå i sosiale medier?»

FEILSITERT: Slik så Nettavisens artikkel ut før den ble rettet opp. Ansvarlig redaktør Gunnar Stavrum sier at Nettavisen siterte Aftenposten i god tro. - Nettavisen har ikke noe annet ønske enn å sitere folk korrekt, sier han.

- Hele intervjuet ble gjennomført på e-post. Spørsmål og svar er dokumentert - svart på hvitt. Der kan du se hva jeg har svart, sier Keshvari til Nettavisen.

Du kan lese Keshvaris innlegg nederst i artikkelen. Der ligger også faksimile av e-post-intervjuet med Aftenposten.

Beklager



Aftenposten legger seg flate fredag formiddag, og erkjenner feil.

- I intervjuet understreker Keshvari at han uttaler seg på generelt grunnlag. I vår presentasjon av saken var det fremstilt som om han knyttet kommentarene konkret til saken, erkjenner avdelingsleder Morten Andersen i nyhetsredaksjonen til Aftenposten. Han sier til Nettavisen at de har beklaget feilen overfor Keshvari, og at de vil lage en artikkel for å gjøre leserne oppmerksom på feilen.

Nettavisens ansvarlige redaktør, Gunnar Stavrum, sier følgende om feilen som Nettavisen videreformidlet.

- Vi var i god tro når vi siterte uttalelsene fra en troverdig kilde. Vi har korrigert den opprinnelige saken i tråd med uttalelsene til Keshvari. Nettavisen har ikke noe annet ønske enn å sitere folk korrekt.