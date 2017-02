Formidabel vekst for TV 2 i januar

ANNONSE

Mens alle konkurrentene går tilbake, kan TV 2 vise til kraftig økning forrige måned. For første gang siden Kantar TNS begynte å måle seertallene i 2000, er TV 2 større en NRK samlet i januar.

TV 2s hovedkanal fikk i januar en andel på 21,6 prosent i aldersgruppen 12 år og oppover. Dette er en fremgang på hele 6,8 prosentpoeng mot samme måned i fjor. I den kommersielle målgruppen 20-49 år fikk TV 2 en andel på hele 23,8 prosent, en fremgang på 7,7 prosentpoeng. Og for første gang siden Kantar TNS overtok TV-målingen i 2000, er TV 2s kanaler større enn NRKs kanaler samlet i den kommersielle målgruppen 20-49 år i en januar-måned.

Det betyr at det er den dårligste januarmåned noensinne for NRK siden de nye TV-målingene startet i denne aldersgruppen.

For TVNorge er det enda verre. Kanalen har aldri før hatt færre seere i aldergruppen 12 år og oppover. Kanalen hadde en markedsandel på fattige 5,5 prosent.

– Farmen kjendis, sterke tall for nyhetene og ikke minst Håndball-VM vært de sterke driverne denne måneden. Men også programmer som Norske Talenter, Hver gang vi møtes og God kveld Norge har levert solide seertall gjennom hele januar. Det er vi svært glade for, samtidig vet vi at det venter tøff konkurranse de kommende månedene, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes.

TV 2s reklamekanaler samlet fikk en oppgang på 7,8 prosentpoeng i den kommersielle målgruppen 20-49 år, og en samlet andel på 31,7 prosent. Mens den samlede seertiden i denne målgruppen falt, økte TV 2-kanalene seertiden med 8 prosent mot fjorårets januarmåned.

– I tiden fremover blir det viktig for oss å nå ut til nye seere og demme opp fallet i tv-seing hos unge. Blant annet er TV 2 Sumo i gang med noen av de viktige grepene som skal tas for å sikre at vår strømmetjeneste hevder seg i konkurranse mot andre. Vi gleder oss også til TV 2 Sumos nye sjef Christian Birkeland er på plass i april. Samtidig skal vi også satse på ulike typer samarbeid med våre distributør-partnere, sier Sandnes.

Mot de andre kommersielle tv-kanalene økte TV 2 avstanden markant i januar. TV 2s reklamekanaler fikk en andel på hele 52,3 prosent blant de kommersielle kanalene i tv-universet. Dette er en oppgang på formidable 9,3 prosentpoeng.

TV-andelene i januar:

Den kommersielle målgruppen 20-49 år:

TV 2: 23,8 prosent (+7,7 prosent)

TV 2 Zebra: 2,2 prosent (+0,2 prosent)

TV 2 Nyhetskanalen: 1,8 prosent (+0,1 prosent)

TV 2 Livsstil: 1,8% (-0,4 prosent)

TV 2 Humor: 1,5% (+0,3 prosent)

TV 2 Sportskanalen: 0,7 prosent (+-0)

TV 2 reklame-TV: 31,7 prosent (+7,8 prosent)

TV 2 Sport Premium: 2 prosent (+0,5 prosent)

TV 2 samlet: 33,7 prosent (+8,5 prosent)

Aldersgruppen 12+:

TV 2: 21,6 prosent (+6,8 prosent)

TV 2 Zebra: 1,7 prosent (+0,3 prosent)

TV 2 Nyhetskanalen: 2,5 prosent (+0,3 prosent)

TV 2 Livsstil: 1,2 prosent (-0,3 prosent)

TV 2 Humor: 0,7 prosent (+0,1 prosent)

TV 2 Sportskanalen: 0,7 prosent (+0,2 prosent)

TV 2 reklame-TV: 28,4 prosent (7,4 prosent)

TV 2 Sport Premium: 1 prosent

TV 2 samlet: 29,5 prosent (+7,5 prosent)