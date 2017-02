Fox-programleder hardt ut mot Trump

Trump har gjentatte ganger kommet med harde utfall mot CNN og en rekke andre ledende amerikanske medier, senest i en Twitter-melding fredag.

– De falske nyhetsmediene New York Times, NBC News, ABC News, CBS, CNN er ikke mine fiender, de er det amerikanske folkets fiender, tvitret Trump.

– De falske nyhetsmediene er helt ville med sine konspirasjonsteorier og sitt blinde hat. Det går ikke an å se på MSNBC og CNN. Fox er storartet, het det i en Twitter-melding fra presidenten tidligere i uka.

The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!