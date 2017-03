Frantzen tar over som journalistenes fagforeningsleder

ANNONSE

Ledervalget under NJs landsmøte torsdag ble gjennomført helt uten dramatikk og i tråd med valgkomiteens innstilling, ifølge Medier24. Lederduoen og det nye sentralstyret er valgt for to år.

Les også: Journalister kritiserer lønnsutviklingen til egne fagforeningsledere

I motsetning til i 2015, da det var mange kampvoteringer, ble det ingen benkeforslag denne gang. Alle de 15 faste sentralstyremedlemmene og åtte varamedlemmene ble valgt enstemmig.