Gikk du på limpinnen i år?

Det har lenge vært en årlig tradisjon i pressen å lure inn en tullenyhet første april for å lure lesere, lyttere eller seere.

Flere medier har imidlertid valgt å droppe spøken de siste årene, og ifølge NRK skulle verken de, Dagbladet, Aftenposten eller VG publisere ha slike spøker i år.

Heller ikke region- og lokalvisene Bergens Tidende, Drammens Tidende og Sunnmørsposten deltar i moroa.

Røatunnel kun for syklister

Den planlagte sykkeltraseen som skulle følge Griniveien fra Bærum-siden gjennom Røakrysset, måtte skrinlegges, skriver Akersposten.

Det har sammenheng med at luften gjennom området og forbi Røakrysset er av en slik kvalitet at den er helsefarlig for syklister. Nå vil byrådet fremme et forslag som skal ivareta syklistene inn mot Oslo. Det er også med tanke på den planlagte utbyggingen av Fossum-området, kan man lese på forsiden av lokalavisen.

Noen som satte kaffen i halsen av dette?

Nok en lokalavis fra hovedstaden hadde også samferdsel som årets spøk.

Kritikken hagler etter bystyrets vedtak om å omgjøre hele Bygdøy allé til gang- og sykkelvei. Men miljøinteressene er svært fornøyde, står det i Vårt Oslo.

Trump til Toten

USAs president Donald Trump har kjøpt hytte på Sisselrotkampen på Totenåsen. Det er nesten ikke så vi kan tro det er sant, forteller Totens Blad.

Nyheten er skrevet som en slags anti-aprilspøk, men det pirret nok nysgjerrigheten til lokalbefolkningen. Heldigvis kunne ikke dette vært lenger unna sannheten.

For våre skarpe lesere kommer det vel ikke som noe sjokk hva som var vår egen aprilsnarr.

For å gjøre det mer attraktivt å kjøpe ny elbil, styrker regjeringen elbilfordelene ytterligere. Dette gjøres ved at elbiler slipper unna med halvparten så høye fartsbøter som vanlige fossilbiler.

Men slapp av, så billig slipper nok ikke elbil-eierne unna.

Skam på høykant

Rikskringkasteren ble imidlertid selv gjenstand for en aprilspøk. Den svenske gratisavisa Nöjesguiden skriver at NRK har filmet fjerde sesong av tv-serien Skam på høykant – for å tilpasse seg mobilbruken til programmets unge målgruppe. Vanlige seere bes sette TV-en på høykant.

Enkelte norske aviser nekter også å legge fra seg tradisjonen. Lørdag lanserte Dagen "Presteguiden", en digital portal for evaluering av prester.

Telemarksavisa kan videreformidle at fylkets 17. mai-komité planlegger å frata barna retten til å spise is på nasjonaldagen, for å bøte på problemet med gris og kliss på "statsplagget bunad".

Ulvelandsby på Ulven

Samtidig varsler Statsbygg at Museet for samtidskunst skal bli kultur-hamam, og at banksalen er "som skapt for et nedsenket basseng". Også Scandic Hotels ønsker å gjøre noe nytt med fredede bygg og kan opplyse at Stortinget vedtok torsdag at Nasjonalgalleriet skal bli til et "luksushotell Europa aldri har sett maken til".

Et sted å bo vil også OBOS etablere på Ulven. Selskapet kjøpte området nordøst i Oslo i 2016, og opplyser 1. april at de har sendt en henstilling til Miljøverndepartementet om at ulvene det er gitt fellingstillatelse på, i stedet blir omplassert til Ulven.

I Bergen har det vært i strid om skiltet på byens jernbanestasjon. Nå kan kommunen opplyse at skiltet skal tas ned og erstattes med en digital skjerm, og at alle som kan dokumentere at de har bergenske oldeforeldre kan stemme på hva som skal stå der.

Spionrobot på frifot

UiO-avisa Apollon melder på sin side om at en "intelligent spionrobot" har forsvunnet og er på frifot i Oslo. Forskerne mener den kan destabilisere samfunnet og kopiere seg selv, og har utlovet en dusør på én million kroner.

– Plutselig en dag klarte vi å lage et nevralt nettverk som gjorde at maskinen kan skrive om sin egen kode, men vi kan ennå ikke forklare hva som skjedde. Da vi fikk det til, forsvant roboten, forteller førsteamanuensis Roger Antonsen på institutt for informatikk ved UiO.

Las Vegas-bryllup

I utlandet er ikke frykten for "fake news" like stor, og flere store bedrifter og aviser har ofte gått ganske langt med sine aprilspøker.

Britiske Daily Mail publiserte i sin lørdagsavis "eksklusive bilder" av et hemmelig bryllup mellom prins Harry og skuespillerinnen Meghan Markle i Las Vegas, mens "en kilde i BBC" sier Storbritannia trekker seg fra sangkonkurransen Eurovision innen 2019.

I Nederland lanserte Google tjenesten Google Wind, som skal gjøre det mulig å kontrollere været gjennom landets tradisjonsrike vindmøller, mens Burger King for et par dager siden lanserte tannkrem med smak av burgeren Whopper.

