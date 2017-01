Gladnyhet til en halv million Get-kunder

ANNONSE

Etter krav fra Forbrukerombudet lovte kabelselskapene Canal Digital og Get at de innen utgangen av 2016 skal kutte ut tvungent koblingssalg og tilby bredbånd som et eget produkt til kundene sine.

Koblingssalg er ulovlig etter markedsføringsloven, ifølge Forbrukerombudet.

Canal Digital endret sitt tilbud i for en halv million kunder i slutten av november.

I tolvte time følger Get etter. Den 1. januar ga Get kunder muligheten til å kjøpe bredbånd separat fra TV produktet.

Premierer TV-kunder



– Fram til nå har TV vært basisproduktet i kundeforholdet hos Get og kunder som ønsker har kunnet kjøpe bredbånd i tillegg, sier kommunikasjonssjef Silje N. Thoresen i Get til Nettavisen.

Selv om selskapet nå endrer strategi, vil de fortsatt prøve å få kundene til å kjøpe begge deler.

– Hos oss er prisstrukturen slik at man oppnår rabatt om man kjøper TV og bredbånd samlet. Rabatten frafaller om man velger å kjøpe kun et av produktene separat, fortsetter Thoresen i Get.

Hun opplyser at Get har nærmer 500.000 kunder knyttet til nettene sine.

Langt fra billigst



Prisoversikten for bredbånd uten TV har selskapet lagt ut med liten skrift på nettsiden. Bredbånd med laveste hastighet koster 569 kroner per måned.

Selv om dette er en godt nyhet for mange kunder har medaljen en bakside. Det er ikke spesielt billig å bare velge bredbånd fra Get.

Et tilsvarende bredbåndsabonnement – hvis du ikke har fasttelefon – koster 488 kroner hos NextGenTel. Hos altibox kan du få et langt bedre abonnement til 478 kroner per måned, men dette forutsetter fiber.

Det beste rene bredbåndsabonnementet tilbyr Bayonette. Dette koster 70 kroner mindre enn Get og har en nedlastningshastighet som er over 30 ganger raskere.

