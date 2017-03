«Gutta på tur» tilbake på TV 2

ANNONSE

Saken oppdateres.

Det er noen år siden sist. Arne Hjeltnes, Arne Brimi, Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang laget på slutten av 90-, og begynnelsen av 2000-tallet, nærmere 50 programmer – og tok med seg TV-seerne på turer over store deler av verden.

Nå er kvartetten tilbake. Fire nye programmer skal sendes på TV 2 til høsten.

– Det blir et comeback fordi TV 2 fyller 25 år. Da har vi samlet sammen gutta. Det blir fire programmer. Vi vet hvor vi skal og hvem som skal være med, men dette er ennå hemmelig, sier Arne Hjeltnes til Nettavisen.



– Et du nervøs for comebacket, Hjeltnes?

– Jeg har laget TV sånn én gang i året, så jeg føler ikke at det er helt nytt. Jeg laget et program om sushi for TV 2, så jeg har egentlig samme tralten, selv om det er litt hobbybasis. Comeback har Vegard og Bjørn alltid advart mot. Det gjelder å gi se på topp. Nå pakker vi det inn i denne jubileumsvarianten, så jeg tror det blir et relaxed og avslappet comeback, fortsetter han.

Som ved en rekke anledninger tidligere skal de fire turkameratene ha med seg en kjent og kjær gjest på hver av turene.

Førstkommende lørdag er Brimi, Dæhlie, Hjeltnes og Ulvang blant gjestene i TV 2-programmet «Norges beste», hvor Norges beste underholdningsprogram skal kåres.

Les også: Nedtur for «Mandagsklubben»

TV 2s programdirektør Jarle Nakken er storfornøyd med gjenforeningen og nye programmer med «Gutta på tur» på kanalen.

- «Gutta på tur» er et av de mest markante programmene gjennom TV 2s historie. At de nå gjenforenes på skjermen og får med seg prominente gjester på nye turer, er vi sikre på vil være til glede for både gamle «Gutta på tur»-fans og en ny generasjon seere, sier Nakken i en melding.

Gleder du deg til et gjensyn med «Gutta på tur»? Si din mening i kommentarfeltet!