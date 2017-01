Harald Zwart får støtte i ellevill nabokrangel om ferieparadis

ANNONSE

Departementet gir motstanderne av utbyggingen på ferieparadiset i Husebukta på Hankø medhold. Hollywood-regissør Harald Zwart jubler.

– Nå kan ordfører Jon-Ivar Nygård og rådmann Ole Petter Finnes tørke seg bak med Kluge-rapporten. Jeg er sjokkert over at ordføreren og Finnes har brukt over en halv million for å manipulere et advokatfirma til å gi dem det svaret de ville ha for å hjelpe en utbygger, sier filmregissør Harald Zwart til Nettavisen.

Hollywood-regissøren, som har landsted i nærheten, har i stor grad frontet kampen mot en hytteutbygging på den idylliske øyen Hankø i Fredrikstad kommune, som nå er kronet med seier.

– Harald Zwart har en tendens til å knytte politiske avgjørelser i kollegiale organer til personer. Det får stå for hans regning. Verken jeg eller Finess har personlig engasjement i denne saken. Det er selvsagt heller ikke riktig at det er brukt midler på å manipulere noe som helst. Vi har fått en uhildet uttalelse fra et anerkjent advokatfirma i en vanskelig sak, sier Jon-Ivar Nygård i Fredrikstad kommune til Nettavisen.

Fylkesmannen i tvil



Saken dreier seg om hvorvidt utbygger og eier av Hankø Fjordhotell, Henning Forsberg, får lov til å bygge utleiehytter på eiendommen til fjordhotellet. Kommunen sa opprinnelig ja til utbygging av de seks første hyttene, men naboene satt ned foten og klaget vedtaket inn for Fylkesmannen i Østfold.

Fylkesmannen er i tvil om utbygger kan dele opp eiendommen og kontaktet Kommunal- og moderniseringsdepartementet for en uttalelse.

AVFEIER KRITIKK : – Verken jeg eller Finess har personlig engasjement i denne saken, sier fredrikstad ordfører Jon Ivar Nygård (Ap).

I det ferske brevet slår departementet fast at området er regulert som turistanlegg, og kan dermed ikke deles opp. Motstanderne av utbyggingen, med Zwart i spissen, kunne dermed innkassere seieren.

– Brukte store muskler for å tie motstanden

Harald Zwart viser til at byggesaksbehandlingen har vært gransket av eksperter i advokatfirmaet Kluge på oppdrag for kommunen.

Rapporten, som hadde en angivelig prislapp på en halv million kroner, slo fast at utbyggingsprosjektet ikke kan stoppes.

– Bade Finnes og Nygård visste godt de tok feil, fordi det har utallige brev fra dyktige mennesker advart dem om, men likevel brukte store muskler for å tie motstanden, sier Zwart.

OMSTRIDT: Slik skal utleiehyttene se ut i Husebukta.



Filmregissøren har laget en rekke YouTube-filmer som harselerer med ordføreren og rådmannen.

– Jeg er så lei av å si «hva var det jeg sa» til ordføreren og rådmann. Det er nå helt på det rene at utbyggingen er ulovlig og må stoppes. Det dansegulvet som er bygget kan rives eller brukes som nettopp det – dansegulv. Håper ingen har puttet penger i dette prosjektet, fortsetter han.

Omfattende sak

Saken har versert i kommunen og rettsapparatet i over ti år. Utbyggeren, Henning Forsberg, har tidligere argumentert for at det må bygges utleiehytter for at hotellet skulle kunne henge med i konkurransen i Spa-markedet.

Hos Fylkesmannen får Nettavisen opplyst at klagen fra naboene skal være behandlet ferdig i løpet av februar-mars.

– Departementets brev er veldig interessant, men det store spørsmålet er jo hvordan man rent faktisk skal håndtere saken. Kommunen har ingen andre interesser i saken enn å forsøke å behandle saken så korrekt som mulig, sier Jon-Ivar Nygård i Fredrikstad kommune.

– Utgangspunktet er at det foreligger en godkjent reguleringsplan stadfestet av departementet. Planen inneholder forbud mot seksjoneringen. Kommunen har forsøkt å hevde seksjoneringsforbud. Her vant utbygger sak som konkluderte med at det ikke er anledning til å nekte seksjonering. Det har vært behandlet utallige klager og det har vært flere rettsavgjørelser i saken, fortsetter ordføreren.