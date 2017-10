Helleland vil vite om NRK ødelegger for andre mediebedrifter

Kulturministeren vil vite hvordan NRKs gratis tilbud påvirker de andre medienes muligheter til å tjene penger.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har bedt Medietilsynet finne ut om NRKs virksomhet påvirker de kommersielle konkurrentene, skriver Dagens Næringsliv.

- Det er særlig aktiviteten på nett og den digitaliseringen og omstillingen norske medier står midt oppe i som gjør dette aktuelt. Vi må vite hvordan NRKs gratis tilbud påvirker de andre medienes mulighet til å selge digitale abonnement og sikre gode forretningsmodeller, sier Helleland til avisa.

Regjeringen har allerede pålagt NRK et selvstendig ansvar for å bidra til mediemangfoldet, men nå vil Solberg-regjeringen vite mer om hvordan statskanalen samspiller og konkurrerer med andre aktører i medielandskapet.

Kritiske røster har pekt på flere forhold de mener er problematiske: Samtidig med at NRKs lisensinntekter har økt år for år, har kommersielle medier tapt milliarder. Mens små og store abonnementsaviser forsøker å tjene penger på betalingsløsninger på nett, legger NRK ut gratis nyheter på sine nettsider. NRK deler også mer og mer på sosiale medier som Facebook, noe som betyr at store annonseinntekter forsvinner ut av landet.

