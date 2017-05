Her er de første bildene fra «Gutta på tur»

ANNONSE

«Gutta på tur» har med seg Petter Northug på den første turen i den nye omgangen av programserien.

Gjengen har vært samlet i Jotunheimen, blant annet med en tur opp på selveste Galdhøpiggen, opplyser TV 2 til Nettavisen.

– Det er utrolig stas å være samlet igjen. Ulvang stilte i T-skjorte fra 1994, så jeg føler nesten det er som om forrige «Gutta på tur»-runde var i går. Nostalgisk, rett og slett, forteller Arne Hjeltnes.

Besøker fjelltopp for første gang



Det er noen år siden sist.

Arne Hjeltnes, Arne Brimi, Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang laget på slutten av 90- og begynnelsen av 2000-tallet nærmere 50 programmer – og tok med seg TV-seerne på turer over store deler av verden.

Les også: «Gutta på tur» tilbake på TV 2

(Saken fortsetter under bildet.)

FJELLMASSIV START: Kvartetten tar med seg Petter Northug til Jotunheimen i første program.



Skikongen Petter Northug er altså gjest i comebacket til kvartetten.

– Petter hadde aldri vært på Galdhøpiggen tidligere, og vi fikk en helt fantastisk dag med tur opp dit på tirsdag. Nydelig vær, vindstille og strålende sol. Dette gleder vi oss til å vise TV 2-seerne til høsten, sier Arne Hjeltnes.

De gode værforholdene gjorde at Arne Brimi kunne lage mat på primus på toppen Norges høyeste fjell. Det skal egentlig ikke gå an, påpeker TV-profilen.

Gir Northug oppdragelse



– Vi er veldig glade for at Petter ville være med oss på tur. Han er en uhøytidelig og trivelig trønder, en folkekjær type i tradisjon etter Ulvang og Dæhlie. Vi ville også gi Petter et innblikk i hvordan det er å være skipensjonist, hvordan det er å leve et liv etter langrettsporten, sier Hjeltnes med klar adresse til Vegard Ulvang og Bjørn Dæhli.

– Du må huske på at Petter var åtte år gammel da det første programmet av «Gutta på tur» ble sendt på TV. Vi skal gi ham utdanning innen matlaging blant annet, forsetter han.

Northug selv synes det er en ære å få være med gjengen på tur.

– «Gutta på tur» er jo et legendarisk TV-konsept. Da jeg var yngre var Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang store forbilder for meg, så det er utrolig stas for meg å få være med når de nå lager nye programmer, sier Northug.

De fem holder fortsatt på med innspilling av den første episoden. Arne Hjeltnes vil ikke røpe hvem som skal være med i tre neste programmene.

– Det er hemmelig, men vi sikter tilsvarende høyt, sier han.

– Se hva som skjer?

– Ja, se hva som skjer.

Første gang på Norges tak Galdhøpiggen :muscle::sunny::ski::mount_fuji: #2469 #ThugLife #Galdhøpiggen #TurJenter Et innlegg delt av Petter Northug Jr (@jantelov1) tirsdag 02. Mai. 2017 PDT

Toppen av Norge :flag-no::trophy::muscle::heart: #Sjøldøl #Eistleistis #Stampin #Ugga #Roillku #HaraldAndton Et innlegg delt av Petter Northug Jr (@jantelov1) tirsdag 02. Mai. 2017 PDT

12:16



Fikk du meg deg denne? Flypassasjerene gjøv løs på hverandre.