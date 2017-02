ANNONSE

Forrige uke ble det klart at Kjetil Rekdal er ferdig i jobben som sportssjef i Vålerenga.

Rekdal selv beskrev det hele som udramatisk, og uttalte til Nettavisen at han skulle ta helgefri og lade batteriene.

Nå kan det se ut til at batteriene er ferdigladet, for ifølge Kampanje blir han nemlig en del av Discoverys fotballsatsing. TV-giganten eier rettighetene til Eliteserien, og ifølge Kampanje går Rekdal over i rollen som ekspertkommentator.

Kampanje skriver at det er grunn til å tro at Rekdal vil bistå Discovery-profilene Carsten Skjelbreid og Susanne Wergeland på skjermen når sendingene fra Eliteserien starter i april.

- Vi kommenterer ingen navn før ting er på plass, sier sportsdirektør i Discovery, Jan-Erik Aalbu, til Kampanje.

Les også: - Det stinker Discovery av Rekdal

Nettopp det at Rekdal passet til en jobb i Discoverys fotballsatsing ble foreslått av Nettavisens fotballekspert, Joacim Jonsson, samme dag som Rekdals avgang ble klar.

- Det stinker Discovery av Kjetil Rekdal. Han er en utmerket formidler i den rollen og svært kunnskapsrik. Han har masse kompetanse til å jobbe som fotballekspert i Discovery, uttalte Jonsson til Nettavisen den gang.

Nå ser det altså ut til at Jonsson treffer med sitt forslag.

Dortmund videre i cupen etter straffedrama:

Kanonkule senket Selnæs og Søderlund: