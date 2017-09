Jagland fyrer løs mot norsk presse igjen

- Jeg må komme på bedre tanker og skjønne at alt var greit, skriver Thorbjørn Jagland på Facebook.

Tidligere denne uken angrep Thorbjørn Jagland norsk presse på Facebook for deres dekning av valgkampen. Den tidligere statsministeren og Arbeiderpartiet-toppen var svært kritisk til hvordan mediene har konfrontert nåværende Ap-leder Jonas Gahr Støre med hans privatøkonomi.

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Kritikken fikk medieorganisasjoner til å slå kraftig tilbake.

KOMMENTAR: Jagland høres ut som et ekko av Donald Trump

- Jeg har ikke noen tro på Jaglands lett konspirasjonsteoretiske tilnærming. Det er litt oppsiktsvekkende at en generalsekretær i Europarådet kommer med slike uttalelser, sa leder av Norsk Redaktørforening (NR) Arne Jensen til Nettavisen tidligere denne uken.

Her er noen av de Støre-kritiske artiklene: Arbeidere jobbet svart på Jonas Gahr Støres brygge

Og: VG: Arbeiderpartiet hyret advokat for å stoppe NRK-sak

Ny Facebook-kritikk

Jagland konkretiserte ikke kritikken. Det er dermed uklart hvilke artikler, reportasjer eller medier han refererer til, eller om hans syn er ment som kritikk på generelt grunnlag.

Sjefredaktør i Nettavisen Gunnar Stavrum.

Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum skrev i en kommentar at han mener Jagland må beklage sitt utspill. Politisk redaktør i VG skrev på lederplass at Jagland-utspillet var lavmål. Men eks-statsministeren har også fått støtte av tidligere Ap-topper.

Les også: Presseorganisasjoner slår tilbake mot Jagland-kritikk

Jagland har så langt ikke ønsket å kommentere debatten i noen medier, heller ikke denne gangen overfor Nettavisen. Generalsekretæren lar verken debatten eller kritikken ligge.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

- Skal erklære meg skyldig

Lørdag publiserte han nok et stikk til norske medier på Facebook:

«Jeg ser at Nettavisen krever at jeg må beklage mine spørsmål om hvorfor saken om Aps leder ble kjørt så sterkt i valgkampen. VG mener at jeg må vurdere om jeg er egnet til å lede Europarådet (...).

Generalsekretær i Norsk Presseforbund Elin Floberghagen.

Jeg må komme på bedre tanker og skjønne at alt var greit og helt naturlig.

Jeg drar ut på sykkeltur i Alsace vakre landskap og skal love å tenke på om jeg skal erklære meg skyldig.»

I sin kommentar i Nettavisen påpekte Stavrum at det ikke er noen tvil om at Ap og Støre fikk mange negative presseoppslag mot slutten av valgkampen. Fall på meningsmålingene og stadig spørsmål om Jonas Gahr Støres millionformue gjorde at partiet kjempet i motvind.

- Men dette er slett ikke unikt. De fleste politikere opplever perioder med medgang og motgang i mediene. Og det er faktisk pressens jobb å belyse ulike sider av en person som kan bli landets neste statsminister, skrev han.

- Fortsatt mange spørsmål

For Jagland er spørsmålene fortsatt mange. I Facebook-innlegget fra lørdag skriver han videre:

Thorbjørn Jagland kommer med nytt stikk til norsk media i et Facebook-innlegg publisert lørdag 16. september.

«Men fortsatt svirrer de samme spørsmålene i hodet mitt. Jeg så en valgkamp der det plutselig dukket opp sak etter sak om Støre. Jeg skjønte ikke hvor de kom fra, men så at de spredde seg mer og mer. Så begynte jeg å spørre meg selv: har mannen gjort noe ulovlig siden det måtte få en slik tyngde i en valgkamp. For eksempel at han hadde fått hjelp av sin venn med finansene, det vil si, en formue han har arvet.

Rettsstaten må jo være lik for alle.

Fra mitt ståsted ser jeg mange trusler mot våre demokratier, en av dem er at politikken handler om alt annet enn poltikk. Det er ofte politikerne skyld i, men ikke bare dem.»

- Han bør være mer bekymret for at en statsministerkandidat brukte advokater for å stanse en kritisk reportasje, sa Jensen til Nettavisen tidligere denne uken.

- Jeg synes dette er overraskende og litt oppsiktsvekkende at han kommer med slike uttalelser, uttalte generalsekretær i Norsk presseforbund, Elin Floberghagen, i samme artikkel.

Har du sett denne populære videoen?

Mest sette video idag