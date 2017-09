Jeremy (27) fra Oslo bruker alle pengene sine på image. Han har skapet fullt av ubrukte klær og mener det er viktigere å se kul ut enn å betale regninger.

Hallgeir og Cecilie i «Luksusfellen» får hendene fulle med å overbevise Jeremy om at hvis han skal være den faren han ønsker å være, er han nødt til å prioritere regninger over nye sko og capser. Utfordringen for ekspertene er at Jeremy bare ikke er særlig lydhør.

«Luksusfellen» sendes onsdag kveld klokken 20.30.