John Carew-film nektet vist på norsk TV

Innholdet er for sterk kost for Discovery og MTG.

TV-kanalene har satt foten ned for en ny reklamefilm med den tidligere fotballstjernen.

I filmen sitter John Carew rundt et bord som er plassert på en plattform som tilsynelatende er festet til en luftballong svevende høyt over Oslo.

Sekunder senere tar Carew med seg stolen, før han sitter og vipper på kanten av plattformen mens han spiller på en iPad.

Det blir for mye for MTG og Discovery.

«Vågal oppførsel»

Selv om reklamefilmen er ren og skjær juks – filmtriks – så mener kanalene altså at den strider mot det britiske Offcom-regelverket.

– I dette tilfellet dreide det seg om en film hvor man blandet spenning og «vågal oppførsel» med gambling, noe som kan være i strid med regelverket, og vi valgte derfor å ikke vise filmen, sier kommunikasjonssjef Line Vee Hanum i MTG til Nettavisen.

Hun får støtte av kommersiell direktør Bjørn Solvang i Discovery Norge. Han forteller at reklamefilmen ble stoppet av kanalens juridiske avdeling.

Hovedpersonen selv er overrasket over at reklamefilmen aldri ble vist.

– Jeg satt jo i praksis trygt plassert på en stol på bakkeplan i studio, så det var jo ikke akkurat fare på ferde. Det slo heller ingen av oss at dette kunne oppfattes som farlig underveis i opptaket, skriver John Carew i en E-post til Nettavisen.

– Jeg tviler sterkt på at noen vil ta med seg en stol opp i luftballongen sin for å balansere på kanten etter å ha sett denne reklamefilmen. Til det har jeg litt for stor tro på folks sunne fornuft, fortsetter han.

Han forteller at han aldri har vært i nærheten av å gjøre noe liknende på ordentlig.

– Det mest dramatiske jeg har opplevd, er vel å gå meg bort på fjelltur og å bulke en bil, så livet har vært ganske trygt til nå kan du si, skriver han.

Ødelegger filmen

Discovery og MTG sender fra London og forholder seg derfor til det britiske Offcom-regelverket, som tillater annonser for pengespill. Det samme kringkastingstilsynet avgjør også hva som er lov å vise.

– Vi fikk beskjed om at reklamefilmen var et brudd på regelverket, så vi gjorde noen endringer. John fikk på seg en fallskjerm blant annet for å få det til å fremstå som sikkert, sier Stian Røsvik Bjørstad, sjef for ComeOn i Norge, til Nettavisen.

Likevel, det var ikke nok for TV-kanalene. En versjon hvor John Carew sitter rundt bordet på en inngjerdet plattform ble godkjent.

– Den versjonen vi har fått lov til å vise ødelegger mye av konseptet. Vi ønsker å vise at man skal tørre å utfordre ting. Det var ikke sånn vi hadde tenkt oss filmen. Vi synes kanalene her er for strenge. Du kan trygt si at vi ikke er enig i den avgjørelsen, sier Bjørstad.

TV-kanalene er for strenge



Norgessjefen mener at dersom det hadde vært lov å vise spillreklame for utenlandske aktører på TV-kanaler som sender fra Norge, så hadde den første versjonen blitt vist.

– Mobilselskapet OneCall har gjort en lignende reklamefilm med fallskjerm. Britisk lov er dessverre mye strengere på å vise ting som kan være farlig, fortsetter han.

– Men burde ikke dere vite bedre?

– Vi kan regelverket ut og inn, og vi mener at TV-kanalene her er for strenge. Vi har dessverre ingen klageinstans. Vi er prisgitt de juridiske avdelingene sin vurdering, og når begge kanalene var uenige med oss må vi bare forholde oss til det, fortsetter han.

Reklamefilmen kostet 1,5 millioner kroner å lage.

Nettavisen har vært i kontakt med selskapet som har laget reklamefilmen, Schjærven reklamebyrå. Daglig leder Anders Waage hadde ikke anledningen til å kommentere saken.

Hva synes du om reklamefilmen? Si din mening i kommentarfeltet!

