Jon Michelet fikk kreft for andre gang

Får ikke dratt på eget prisutdeling.

I mars fikk Jon Michelet beskjeden om at han hadde kreft for andre gang. Den profilerte forfatteren har tidligere bekjempet kreft i prostataen i 2008, men denne gangen dreier det seg om kreft i svelget.

Han startet strålebehandlingen i mai, og har etter det ligget to måneder på sykehus. Etter bloduttredelser i setetmuskulatoren har han også måttet lære seg å gå og stå igjen.

- Hvorfor faen skulle jeg få kreft nummer to? Jeg har vært forbanna på skjebnen, det har jeg virkelig, sier Michelet til Dagbladet. Kreften har gjort at han har måttet ta et avbrekk fra skriving.

Michelet forteller om noen tøffe sommermåneder der fokuset har vært på å overvinne sykdommen.

- Denne sommeren har vært blytung, men med det ene lyspunktet at jeg ble kvitt kreften i svelget. Og nå begynner det å gå bedre. Jeg har fysioterapaut på besøk hver dag, og jeg debuterte på krykker i går. Men å bli helt bra kan ta jævlig lang tid, sier Michelet.

Han forteller at han jobber med å komme i såpass god form at han kan fortsette skrivingen av bind seks av verket om norske krigsseilere. De fem foregående bøkene har alle ligget på toppen av bestselgerlistene.

Michelet innrømmer at han fryktet at ikke skulle få blitt ferdig med bind seks, og at det nå vil føles som en triumf å bli ferdig med den sjette boka.

5. september blir han tildelt Erik Byes minnepris under Protestfestivalen i Kristiansand. Prisen har tidligere blitt tildelt profilerte herremenn som Bob Geldof og Dalai Lama.

Grunnet rehabiliteringen kommer ikke Michelet selv til å være der, men han vil hylles av mennesker som Arve Tellefsen, Dag Solstad og Edvard Hoem, skriver Dagbladets papiravis.