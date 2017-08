Jostein Pedersen slakter Sophie Elise-singel

– Dette grenser til netthets, sier Side2-redaktør, Astrid-Helen Holm.

Før helgen slapp Sophie Elise Isachsen (22) låten «All Your Friends». På Spotify har låten allerede sikret seg flere enn 100.000 avspillinger, men ikke alle er like begeistret.

Den tidligere Melodi Grand Prix-kommentatoren Jostein Pedersen (56) liker ikke det han hører.

– Alt er så følelsesløst og intetsigende som en sex-dukke fra diskret og privat avsender med 327 kroner i porto. Dette er bare ræl og holder du ut de 3 minutter og 27 sekundene elendigheten varer, er du en tålmodighetens klippe, skriver Pedersen på sin egen Facebook-profil.

Side2-redaktør Astrid-Helen Holm (26) mener Jostein Pedersen tråkker langt over streken i sitt Facebook-innlegg.

– Dette er ikke en seriøs vurdering av singelslippet, det grenser til netthets. Å sammenligne låten hennes med en sexdukke på den måten, er drøyt og veldig uprofesjonelt, sier hun.

Etterlyst



I mange år var den tidligere Melodi Grand Prix-kommentatorens syrlige kommentarer nesten viktigere enn selve konkurransen på TV.

IKKE IMPONERT: Tidligere Melodi Grand Prix-general Jostein Pedersen tar sterke karakteristikker i bruk for å beskrive «All Your Friends».

Det er kanskje derfor mange har etterlyst hans mening om låten til Sophie Elise Isachsen.

Facebook-innlegget fra Jostein Pedersen innledes nemlig med at mange skal ha bedt om hans mening.

– Innboksen er full av folk som lurer på hva jeg mener om Sophie Elises nyeste singel «All Your Friends» som egentlig burde hete «F*** All Your Friends» siden det er hva hun «synger». Avisene tør jo ikke å mene noe, men promoterer gjerne, skriver han.

– Drøyt og veldig uprofesjonelt

Side2-redaktøren mener Pedersen er for lettvint i sin kommentar.

– Dette blir vanskelig å ta seriøst. Jeg hadde forventet mer av Pedersen, sier Holm til Nettavisen.

– Men er det ikke greit å sammenligne låten med en sexdukke?

– Han er jo kjent for å være syrlig, men jeg synes likevel han kunne spart seg for sexdukkekarakteristikken. Låten er helt fin, den, sier Side2-redaktøren.

USERIØS: Side2-redaktør Astrid-Helen Holm mener Jostein Pedersen kunne spart seg for sexdukkekarakteristikken.

Går tregt på Apple og Tidal



Sophie Elise forteller til VG at sangen er inspirert av en tidligere forelskelse og handler om at man må ha kontroll over seg selv. Hun har selv skrevet låta, og står også for vokalen.

Dette er ikke første gang Sophie Elise gir ut musikk. Hun har tidligere gitt ut flere singler, og var innom VG-lista med «Lionheart» i 2014 og «Love Like That» i 2015.

På strømmetjenesten Tidal og Apple Music er låten ikke like het potet. Her er låten langt nede på topplistene. Video til låten har hatt på tre dager hatt litt over 40.000 visninger.

Nettavisen har hittil ikke lykkes med å få en kommentar fra Jostein Pedersen.

Nettavisen har vært i kontakt med Sophie Elise Isachsen og hennes management, og ingen av dem ønsker å kommentere Facebook-meldingen.