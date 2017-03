ANNONSE

Det sier Jens Kihl. Han er Klassekampens representant på årets landsmøte i Norsk Journalistlag, og har fått marsjordre fra sine medlemmer.

I Klassekampen har journalistene en årslønn på cirka 450.000 kroner og redaktørene en lønn på cirka 600.000 kroner. NJ-leder Thomas Spence har 1.015.414 kroner i årslønn og nestleder Hege Iren Frantzen har 959.168, sier Kihl til Medier24.

– Det er slik at jeg leder en klubb på fjerde året med relativt lavtlønte medlemmer. Da jeg spurte på mitt klubbårsmøte – hva vil dere jeg skal ta opp? Svaret var da «lederlønningene». De føler at de betaler inn kontingent fra sine lønninger, som forsvinner opp i toppen i NJ og det er demotiverende å se, sier Kihl.

Jeg har respekt for at noen synes at tallene er høye, men bak disse tallene ligger et stort ansvar, belastning og krever en høy tilgjengelighet, sier Finn Våga i NJs lønnsutvalg til Medier24. Han sier at NJ-lederne ikke har ulempetillegg eller betalt overtid.

– Jeg har jobbet tett på våre ledere i åtte år og begge gjør en formidabel jobb og bruker hundrevis av timer på kvelder og helger og opplever et stort sosialt savn og høy belastning. Timebetalingen er med andre ord ikke særlig høy. Landsstyret har stilt seg bak lønnsutviklingen til ledelsen i alle år, sier han.