Kalte NRK-profilen «islamist» - nå legger hun seg flat

«En opptreden kan knapt bli flauere». Slik kommenterer Nina Hjerpset-Østlie, redaktør for islamkritiske Human Rights Service, utsagnene hun kom med på Facebook overfor reporter og TV-kjendis Leo Ajkic, kjent blant annet fra programmet «Flukt» på NRK. I Facebook-posten kalte hun blant annet Ajkic for en islamist, beskyldte de som støttet ham for å være det samme og la til at hijab-brukere per definisjon er islamister.

Tiraden mot Ajkic kom etter at han mottok Fritt ords honnørpris. Ajkic fikk prisen for sitt bidrag i TV-serien Flukt, som ifølge Fritt Ord har skapt «stor innsikt i flyktningers situasjon, og tilført innvandrings- og integreringsdebatten nye perspektiver.»

«Etter min mening er han er en islamist. Punktum. Jeg har ikke sett noe som helst som motbeviser det. Og da er han et problem», skrev Hjerpset-Østlie blant annet i Facebook-diskuksjonen.

Rykker ut med beklagelse



I et innlegg på sin Facebook-side onsdag og på Minervanett.no forklarer Hjerpset-Østlie at hun ikke mente det hun skrev og at hun er «dypt skamfull».

Hun forklarer videre at hun postet det famøse Facebook-innlegget tirsdag etter noen tøffe dager med lite søvn og at hun i forkant hadde drukket i håp om å få sove.

Fakta: Leo Ajkic

Leo Ajkic (33) er programleder for NRK-serien Flukt, produsert av Pandora Film i Bergen. Serien ble sendt i januar og februar 2017. Ajkic har her brukt sin egen bakgrunn som flyktning for å fortelle de personlige og dramatiske historiene til flyktninger i Europa og Norge. Serien fikk høye seertall og skapte debatt. Leo Ajkic er født i Mostar i Bosnia og var på flukt med familien i fire år før han kom til Bergen som 11-årig flyktning. Han bor i dag i Oslo. Ajkic har ti års erfaring som programleder på radio og TV, ikke minst flere nyskapende serier for ungdom. Han arbeider også som musiker og musikkprodusent. (Kilde: Fritt Ord)

«I stedet gikk lyset, tåler ikke brennevin, og jeg tok ut all sorg, sinne og frustrasjon på FB overfor fullstendig sakesløse mennesker. Dette er selvfølgelig ikke noen unnskyldning, bare en forklaring», skriver hun.

- Tar seg ikke nær av uttalelsene



Til Dagbladet sier Leo Ajkic at han ikke tar seg nær av uttalelsene fra Hjerpseth-Østlie.

Hjerpseth-Østlie er i sin beklagelse selv inne på at det hun skrev i et svakt øyeblikk av noen kan bli tolket som et uttrykk for det hun tenker og mener. Det avviser hun:

- Nok av hat i samfunnet

«Jeg står ikke inne for formuleringene og forenklingene eller den omfattende islamist-stemplingen. Dette er det ekstra viktig for folk som meg å være tydelige på, for det finnes nok av hat i samfunnet som det er. Det ønsker jeg ikke å bidra til i noen som helst tilstand og mener også at jeg klart har vist gjennom mine ti år som offentlig samfunnsdebattant», skriver hun.

Hun understreker sterkt at uttrykket «voldelig motmæle», som hun brukte, var særlig uheldig:

«Ja, det var et gjennomført uheldig uttrykk å bruke. Men nei, jeg støtter ikke på noen som helst måte politisk vold - og det vet de fleste», skriver hun.

Her er Hjerpset-Østlis dementi på Facebook: