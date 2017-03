Katastrofal start for TVNorge på det nye året

ANNONSE

Discovery-eide TVNorge har fått en hard og brutal start på det nye året. Ikke siden TV-målingene ble innført høsten 1992 har kanalen hatt en lavere markedsandel.

Fattige 5,5 prosent er fasiten når januar og februar skal summeres opp. Til sammenligning hadde hovedkanalen til TV 2 en andel på 20,2 prosent. Det viser tall fra mediebyrået Starcom.

– TVNorge har aldri hatt en dårligere januar og februar. Som enkeltkanal er dette historisk lavt andelsmessig, sier TV-ekspert Dag Ormåsen i Starcom til Nettavisen.

– Dette er helt klart for lavt for en hovedkanal som TVNorge, fortsetter han.

«4-stjerners middag» leder



Tallene viser at det er «4-stjerners middag» som har levert de mest sette programmene på TVNorge så langt i år.

Episoden hjemme hos Ari Behn dro 251.000 seere.



– På denne tiden i fjor var de kommet godt i gang med flere egne store produksjoner. Blant annet «Neste sommer», «71° nord - Norges tøffeste kjendis» og «Helt perfekt», sier Ormåsen.

Selv om TVNorge har kommet tregt i gang er noen av egenproduksjonene allerede på luften, men det går ikke så bra.

KAN BLI TATT AV: «Dødens tjern» har vært alt annet enn en suksess på TVNorge.

Aamodt og Kjus sliter



Storsatsingen «Dødens tjern» har alt annet enn imponert. I forrige uke kunne Nettavisen fortelle at TVNorge truet med å ta av programmet dersom ikke seertallene løftet seg til rundt 100.000 seere.

Nå er det slutt. 43.000 så programmet tirsdag kveld viser ferske tall.

Forrige tirsdag samlet krimrealityen 68.000 seere.

De tidligere alpinistene Kjetil André Aamodt og Lasse Kjus har heller ikke levert varene for TVNorge. Varianten «Aamodt og Kjus på bortebane» har så langt ikke vært en suksess. De to som er inne i sin sjette sesong på kanalen leverer sitt laveste snitt noensinne med 156.000 seere.

FENGER FÆRRE: Magnus Carlsen og Jon Ludvig Hammer mot Lasse Kjus og Kjetil André Aamodt.



«4-stjerners middag» er også noe ned, men ikke mye, ifølge mediebyrået.

Bedre samlet sett



– Programmene har ikke slått an, men hovedkonklusjonen er at TVNorge har sittet for lenge på gjerdet og ventet. De har havnet bakpå. Til sammenligning har TV 2 kommet knallsterkt i gang med «Farmen kjendis» og håndball, sier Dag Ormåsen.

TV-eksperten presiserer at som kanalgruppe har Discovery klart seg bra.

– Totalt sett gjør de det helt greit. Det blir sikkert bedre tall nå de kommer i gang med Tippeligaen og resten av egenproduksjonene, sier Ormåsen.

Har is i magen



Discovery selv er sånn passelig fornøyd med starten på det nye året.

– Vi har grei fart så langt i år. Den samlede TV-gruppen øker, og samtlige kanaler utenom TVNorge vokser. Vi skulle gjerne hatt litt bedre gli på hovedkanalen, men vi har samtidig bevisst valgt å ha litt is i magen, og vente med våre største premierer til nå i mars, sier Espen Skoland, kommunikasjonsdirektør i TVNorge og Discovery Networks.

Han forteller at det er dette som er høysesong for de kommersielle TV-kanalene.

– Allerede søndag braker det løs med «71° nord – Norges tøffeste kjendis», «Neste sommer» og «Thomas Giertsen: Helt perfekt», og om én måned sparker vi i gang Eliteserien på Eurosport. Så vi gleder oss til fortsettelsen, sier Skoland.

Nettavisen kom i skade for å melde at animasjonsfilmen «Frost» var mest sette program på TVNorge i 2017. Dette stemmer ikke. En episode med «4-stjerners middag» er det mest sette programmet på kanalen.

Hva tror du er forklaring til at TVNorge har fått en tøff start på det nye året? Si din mening i kommentarfeltet!