Katastrofe for TVNorges storsatsing

Med gameshowet «Lost in time» og dokuserien «Marcus & Martinus» skulle TVNorge erobre lørdagskvelden.

Slik gikk det ikke.

«Lost in time» samlet bare 111.000 seere. Stort bedre gikk det ikke for popartistene Marcus og Martinus. Programmet samlet 106.000 seere.

– Dette er ikke noe å sprette champagnen for. Nå som NRK er ferdig med «Mesternes mester» hadde vi håpet på at TVNorge kunne samlet 200.000 seere – kanskje nærmere 300.000 seere hvis man treffer skikkelig, sier TV-ekspert Dag Ormåsen i mediebyrået Starcom til Nettavisen.

Han forteller at det var rundt 140.000 seere som satt klar da «Lost in time» startet, men på grunn av tekniske problemer falt mange av.

IKKE FORNØYD: TV-ekspert Dag Ormåsen tror det blir vanskelig for TVNorge å løfte interessen rundt «Lost in time».

Etter første reklamepause var det kun litt over 100.000 seere igjen.

Håper å snu fiasko til suksess

TVNorge innrømmer at de fikk en røff start på lørdagen.

– Jeg skulle ønske vi kunne skru tiden tilbake. Men det er bare å børste av seg støvet og prøve igjen. Det er dessverre ikke første gang vi støter på denne typen utfordringer, neppe siste heller, sier Eivind Landsverk, programdirektør i kanalen i en pressemelding.

– Jeg er så gammel at jeg opplevde noe av det samme også for 27 år siden. Da vi lanserte «Casino» falt nemlig telefonnettet sammen og vi ble hudflettet av både seere og presse. I dag er vi i en digital tid, og noe lignende skjer igjen. Den gangen klarte vi å snu det fra fiasko til suksess, så la oss håpe at den historien gjentar seg. Men akkurat nå føles det pinlig og dumt, sier Landsverk.

Vanskelig å snu



Den trøblete starten vil gi programmet problemer i fortsettelsen, skal vi tro TV-eksperten.

– Dette er program som er laget for interaksjon med seerne hjemme. Når den muligheten er borte forsvinner meningen med programmet, fortsetter Dag Ormåsen i Starcom.

– Vi lever i en tid hvor ting skal fungere første gang. TVNorge skal være heldig om de får en økning i seertallene neste uke, sier Ormåsen.

Men aldri så galt at det ikke er godt for noe. Programmene har likevel gitt et løft for TVNorge. Lørdag kveld er vanligvis ikke en tid kanalen samler mange seere.

I markedsandel har kanalen mer enn doblet oppslutningen med nysatsingene.

TV-ekspert Thomas Høiby i mediebyrået Mindshare synes programmene ga TVNorge en «grei» start.

– Dette er i tidsrom hvor kanalen ikke har en etablert markedsandel, så dette kan være et greit utgangspunkt å bygge videre på, sier han til Nettavisen.

Landslaget sørget for rekord



For landskampen søndag kveld på søsterkanalen Eurosport Norge gikk det heldigvis bedre – for seertallene. 422.000 så landslagsgutta gå på en smell mot Nord-Irland. Dermed satte kanalen ny seerrekord med god margin.

Minuset for de gode seertallene på Eurosport Norge var at de stjal seere fra TVNorges søndagsrekke med «Neste sommer», «Helt perfekt» og «71° nord – Norges tøffeste kjendis»

