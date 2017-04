Katastrofetall for «Lost in Time»

ANNONSE

Endelig fungerte teknikken for gameshowet, men seerne uteble. Programmet lørdag fikk 52.000 seere, viser ferske TV-tall.

Bakgrunn: Nye problemer for TVNorge satsing

– De to første rundene ødelagte nok for programmet. Seerne var kanskje heller ikke oppmerksomme på at programmet nå var tilbake, sier TV-ekspert Thomas Høiby i Mindshare til Nettavisen.

I påsken hadde programmet pause etter at de første programmene hadde store tekniske problemer.

– Kan programmet fortsette med slike seertall?

– Det er for lite med 50.000 seere. Hvis tallene ikke øker, kan det ikke fortsette, fortsetter Høiby.

Han viser til at seertallene tradisjonelt sett er lave for TVNorge en lørdagskveld.

– Det ville vært mer krise om det var TV 2 som leverte slike seertall. De har tross alt en mer etablert seerskare lørdag kveld, sier TV-eksperten.

Premieren på «Lost in Time» hadde 114.000 seere. Program fikk en redusert oppslutning på 67.000 seere uken etter.

Les også: Nye problemer for TVNorge satsing

Lørdag kveld var altså programmet til etter påsken, og seertallene ble drøyt halvert.

- Det er veldig lett å forstå fallet i seertallene fra premieren. Seerne har sagt tydelig fra at de vil vite at teknologien faktisk fungerer, før de skrur oss på igjen. Men på tredje forsøk har vi endelig skapt tv-historie. Sammen med The Future Group og Fremantle Media er vi en del av en teknologisk revolusjon, og vi er utrolig stolte av det og glad for at vi ikke ga oss ved første hinder, sier programdirektør i TVNorge og Discovery, Eivind Landverk.

«Lost in Time» er et interaktivt gameshow der deltagerne konkurrerer i seks virtuelle verdener og kjemper om inntil én million kroner. Med Lost in Time-appen kan seerne vinne det samme som deltakerne på TV.

– Vi fortsetter fem lørdager fremover. Vi håper selvsagt at seertallene tar seg opp, når seerne ser at det faktisk går an å spille med samtidig som det skjer på skjermen. Oddsen for å stikke av med inntil en million i premiepenger er jo relativt god.

Forrige ukes mest sette TV-program var «Tidsbonanza» på NRK. Sesongpremieren hadde 776.000 seere.

Hva synes du om det norske TV-tilbudet? Si din mening i kommentarfeltet!