Kontroversielt, høyrevridd nettsted har fanget opp Listhaug-saken

Det omstridte, amerikanske nettstedet Breitbart har nå fanget opp debatten om Sylvi Listhaug og korsbruken hennes.

Overskriften i saken på Breitbart er: «Norge: Innvandringsminister kritisert for å bære kors i 'nedrig' angrep», og artikkelen tar opp debatten rundt Sylvi Listhaug og korsbruken hennes.

Det var VG som omtalte saken først.

Høsten 2016 stormet det rundt Breitbart og styreleder Stephen Bannon, som nå er president Donald Trumps nærmeste rådgiver i Det hvite hus.

Kritikerne av nettstedet bruker ord som «nasjonalistisk, rasistisk og antisemittisk» for å beskrive både Bannon og Breitbart.

Tidligere redaktør i Stavanger Aftenblad, Svein Egil Omdal, som har gått gjennom 631 bilder av Sylvi Listhaug de siste årene, gikk ut på Facebook på søndag og sa at innvandringsministeren bruker korset for å vinne velgere.

Sven Egil Omdal - Facebook, hevder Sylvi Listhaug bruker korset for politisk vinning.

Breitbart beskriver Omdal som en «venstrefløyjournalist».

Reagerte kraftig på Facebook

Omdals påstand er at Listhaug, med unntak av ett tilfelle i 2008, ikke har båret det religiøse symbolet i offentligheten før hun ble innvandringsminister.

«Påstår jeg at hun bruker korset som en politisk rekvisitt for å fri til den underlige gruppen som tror at fremmedfrykt er en kristelig dyd?

Ja, det er i grunnen det jeg gjør.», skriver han.

Listhaug reagerte kraftig på sin egen Facebook-side søndag kveld:

«Dette er det mest nedrige angrepet jeg noensinne har sett! Og det sier litt. Den meget erfarne pressemannen, nå kommentator i Stavanger Aftenblad, Sven Egil Omdal sprer nå falske nyheter, oppkonstruert for å fremstille meg fæl og kynisk. Han har fått godt over 1000 likes, flere av dem fra journalister og mediefolk på en regelrett løgn.», svarte Listhaug.

Stemples som nasjonalistisk

Ole Kristian Bjellaanes, nyhetsredaktør i NTB og styreleder i Oslo Redaktørforening, sa til Nettavisen i fjor høst at de har sett en stor trafikkøkning hos Breitbart, som har vært tydelig for Trump og mot Clinton.

- Det kan ikke utelukkes at nettopp denne nettavisa hadde en viss betydning for utfallet, har han tidligere sagt til Nettavisen.

Nettavisa har gjort seg til et talsrør for det alternative høyre, en løst sammensatt gruppering som utfordrer tradisjonelle konservative verdier

- De som kaller oss rasister leser ikke nettavisa, har Alex Marlow, ansvarlig redaktør for det konservative nyhetsnettstedet, tidligere sagt i et intervju med Washington Post.

