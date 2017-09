«BLÅMANDAGSKLUBBEN»: Seertallene for «Mandagsklubben» er alt annet enn oppløftende lesning for den faste gjengen. Fra venstre: Calle Hellevang Larsen, Else Kåss Furuseth, Anne Rimmen og Dag Sørås. Foto: Anita Arntzen

Kraftig smell for «Mandagsklubben»