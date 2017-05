FRISKMELDT: Musikkbransjen vil overleve den digitale overgangen når den leverer musikk til folk samtidig med at artister og platefolk får godt nok betalt, mener forsker. Her opptrer Eminem på Coachella Valley Music and Arts Festival i California. Foto: Chris Pizzello (AP)

Lite pessimistisk musikkbransje tross digitalisering

En ny norsk doktorgradsavhandling om digitale endringer i musikkbransjen bygger på opptak fra til nå ukjente bransjemøter som ble holdt i Kristiansand.