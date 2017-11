Lønnsoppgjøret i TV 2 endte med skuffelse – brøt forhandlingene i natt

– Ledere har forsvunnet ut av bedriften med gigantiske sluttavtaler.

Lønnsoppgjøret for de ansatte i TV 2-redaksjonene endte med lønnsdiktat klokken 03.00 i natt, skriver nettstedet Kampanje.

Forhandlingene skal ha brutt sammen da TV 2-ledelsen stilte et ultimatum om rammen og betingelsene i årets oppgjør.

Det betyr at ledelsen nå bestemmer resultatet. Ifølge Kampanje ender oppgjøret på 2,42 prosent. I tillegg ble det gitt et lokalt tillegg på kroner 6000 kroner til alle. Noen av klubbmedlemmene fikk også en særlig lønnsjustering.

«Forhandlingsutvalget gikk inn med en forventning om at TV 2 skulle gi oss lønn for strevet i det mest krevende TV 2-året noensinne. Samtidig registrerte vi at ledere har forsvunnet ut av bedriften med gigantiske sluttavtaler», skriver forhandlingsleder Morten Sandøy og klubbleder Henrikke Helland i TV 2 i en E-post DN har fått tilgang på.

«Vi kom dem ikke i møte på deres forventning om å kutte spisepause, kutt i avis og lisens samt ferie og andre viktige velferdsgoder som vi har brukt år på å forhandle frem», fortsetter de og legger ikke skjul på at de er slitne og skuffet.

