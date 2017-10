Lotteritilsynet får kjeft for tjukkasreklame

Reklamefilm vekker harme og undring.

I en ny reklamefilm til Lotteritilsynet blir utenlandske spillselskap hengt ut.

Filmen viser en fotballspiller idet han skal ta straffespark. Rett før han skal sparke ballen, løper en svært overvektig og uflidd spiller fra det andre laget foran og sparker vekk ballen fra straffemerket.

Filmen avsluttes med at teksten «Noen bryter reglene. Også utenlandske spillselskaper».

Flere reagerer på den negative fremstillingen av en overvektig person. Kjendisslanker Jørgen Foss har selv blitt mobbet for sin overvekt.

– Her beskriver Lotteritilsynet noe de ikke liker med en overvektig person. Hvorfor har de valgt denne metoden? Det blir for dumt, sier han til Nettavisen.

Foss er tidligere leder for Landsforeningen for overvektige og nå lokalpolitiker for Arbeiderpartiet. Han tror personer med sykelig overvekt kan oppfatte det som negativt å bli sammenlignet med en regelbryter.

REAGERER PÅ REKLAMEFILM: Jørgen Foss har selv blitt mobbet for sin overvekt.

Han minner også om at Stortinget har vedtatt nulltoleranse mot mobbing, den såkalte «mobbeloven», i den nye Opplæringsloven.

– Det er veldig mange overvektige barn som bli mobbet på skolen fordi de oppfattes som annerledes. En slik reklamevideo kan være med på å legitimere mobbingen, fortsetter han.

Velger feil rolle



Kommunikasjonsekspert Haakon B. Schrøder liker reklamefilmen, men mener det kunne like godt vært en reklamefilm for Norsk Tipping som har monopol på gambling i Norge.

– Filmen er morsom den, men jeg har vanskelig for å se at rollen til Lotteritilsynet er å spille bort norske skattepenger på en film om utenlandske spillselskaper. Det blir dessuten litt søkt når Lotteritilsynet skal forsøke å regulere et internasjonalt marked som i 2017 er webbasert, sier Schrøder til Nettavisen.

BRUKER PENGENE FEIL: PR-rådgiver Haakon B. Schrøder mener Lotteritilsynet bør fokusere på andre oppgaver en å henge ut utenlandske spillselskap.

– Lotteritilsynet burde heller konsentrere seg om spillegalskap fremfor å styre gamblerne i en bestemt retning, fortsetter han.

Avfeier kritikk



Lotteritilsynet kjenner seg ikke igjen i kritikken. Tilsynet forteller at valget av skuespiller dreier seg utelukkende om skuespillerprestasjoner.

– Vi hadde en audition med mange ulike skuespillere, og personen som ble valgt, leverte best. Det er ene og alene grunnen, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteritilsynet til Nettavisen.

– Forstår dere reaksjonen til Foss?

– Vi har ikke tenkt tanken i det hele tatt. Skuespilleren var den beste og leverte godt på skuespillerprestasjoner, sier Westbye.

– Hva var dere likte spesielt ved denne skuespilleren?

– Han har en utstråling og en latter som får oss til å le. Vårt samfunnsoppdrag er at så få som mulig skal få problemer med pengespill, og det å nå en gruppe mellom 18 og 30 år er vanskelig. Vi vet at denne gruppen har en større risiko for å utvikle spillproblemer. I Norge har vi ble blitt enige om hva som er lov og ikke lov for spillselskapene. Disse reglene bryter de utenlandske spillselskapene hver dag, sier hun.

Kostet 600.000 kroner



På YouTube har den første filmen i skrivende stund i underkant av 20.000 visninger. Filmen har nådd 45.000 personer på Facebook, ifølge Lotteritilsynet.

Det er to reklamefilmer som er laget, og den siste vises i slutten av denne uken. Til sammen har det kostet 600.000 kroner å lage filmene.

– Det er lavbudsjett sammenlignet med hva utenlandske spillselskaper bruker på reklame på TV, fortsetter Westbye.

I løpet av siste året brukte utenlandske spillselskaper 866 millioner kroner på TV-reklame, påpeker hun.

