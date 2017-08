Luksusfellen-Raymond er adrenalinjunkie:  - Jeg brukte opp en halv million kroner på dritt

Nå leier firebarnsfar Raymond (29) bolig og brenner regningene han får i posten.

- Gjelda er som en skygge. Jeg klarer ikke å komme ut av situasjonen, sier han.

I premieren på «Luksusfellen» onsdag får vi møte firebarnsfar Raymond (29) fra Skien.

Han beskriver seg selv som en impulsiv adrenalin-junkie som elsker å hoppe i fallskjerm og kjøre raske biler.

I tillegg brukte han 30.000 kroner på energidrikke det siste året.

- Jeg kan drikke tre til fem energidrikke per dag. Når jeg jobber nattskift går det to-tre på natta og gjerne et par rett før jeg skal på jobb. Jeg drar kortet, og tenker ikke noe mer på det før kontoen er i null, sier han i kveldens episode.

For fire år siden solgte Raymond en leilighet og satt igjen med en gevinst på 470.000 kroner. Pengene ble brukt i rekordfart og nå er kontoen i minus.

- Jeg er blitt helt likegyldig



Forbruket til Raymond er ute av kontroll og gjelda har vokst til 466.813 kroner.

- Jeg brenner inkassokravene. Jeg er blitt helt likegyldig, for jeg får jo ikke betalt dem likevel, sier han i kveldens program.

Det hele startet etter at han fikk en gevinst på et boligsalg for noen år tilbake. Gevinsten var på 470.000 kroner, som raskt fikk bein å gå på.

- Jeg kjøpte playstation, nytt anlegg, ny TV, biler, sydenturer og dro på konserter i ulike land, sier han.

Han forklarer at han brukte nesten en halv million kroner på «dritt».

Her får Raymond se de 630 boksene med energidrikke han har kjøpt bare det siste halve året.

Når økonom Hallgeir Kvadsheim får se noen av de regningene, fra ett år tilbake, som han ikke har brent, får han nærmest sjokk.

- Ett år gamle inkassobrev som ikke engang er åpnet. Jeg mister nesten motet selv, sier han.

Cathrine vet heller ikke hvor mye Raymond skylder og får seg en overraskelse når økonom Hallgeir Kvadsheim finner ut av hvor mye Raymond har i gjeld.

- Strekker ikke til som far



Raymond bor sammen med kjæresten sin Cathrine i en bolig de leier.

Hun beskriver ham som en snill, omtenksom og familiekjær mann.

Selv føler han seg ikke som en god nok far.

- Jeg føler at jeg ikke strekker til som far. Det er mange ting jeg ikke kan gi ungene mine. Aktiviteter de gjerne skulle vært med på, for eksempel. Som turning, håndball og fotball.

Har ikke betalt bompenger



Fordi Raymond har utelatt å betale småregninger har små beløp på kort tid vokst seg store.

Han har for eksempel ikke bombrikke på bilen han låner av kusinen sin. De ubetalte regningene fra bomselskapet har nå vokst til 33.000 kroner.

