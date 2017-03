Mediemangfoldsutvalget vil avkorte pressestøtten

ANNONSE

Det er noe av innholdet i rapporten som utvalgsleder Knut Olav Åmås overleverte til kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) tirsdag.

Les også: Mediemangfoldsutvalget vil øke støtten med 840 millioner

Utvalget foreslår en rekke endringer i mediepolitikken og har anslått at de nye tiltakene vil koste mellom 743 og 843 millioner kroner per år.

Samtidig understreker utvalget at norske politikere så raskt som mulig må endre mediepolitikken og oppgradere ambisjonene for de offentlige ordningene i et mye høyere tempo enn hittil.

– Det haster, understreket utvalgsleder Åmås.

Nye tilskuddsordninger

Utvalget foreslår at lokale medier skal få et minstetilskudd på 750.000 kroner (1,29 millioner for nordnorske aviser) og utfasing av det særskilte tilskuddet til nummer to-avisene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Disse avisene skal få tilskudd etter de samme satsene som de øvrige nummerto-avisene. Tilskuddet for riksdekkende nummerto-aviser beholdes.

Til slutt foreslås det en reduksjon av tilskuddet til individuelle mottakere (den såkalte pressestøtten) til 27 prosent av mottakerens driftskostnader.

Videre foreslår Mediemangfoldsutvalget tre nye tilskuddsordninger til innovasjonsprosjekter, stimulering til samfunnsviktig journalistikk og en egen tilskuddsordning for nyhetsmedier som er gratis.

Utvalget foreslår også at NRK gjøres om til en stiftelse av prinsipielle grunner. Når det gjelder en kommersiell allmennkringkaster utenom NRK viser utvalget til sin delutredning som ble lagt fram i fjor høst. Det foreslår at regjeringen begrenser en eventuell avtale om kompensasjon for merkostnader ved kommersiell allmennkringkasting til lineært tv.

Én riksdekkende radiokanal plassert utenfor Oslo bør ifølge utvalget også få en tidsbegrenset støtte for sine merutgifter ved å være lokalisert utenfor hovedstaden.

Fritak

Utvalget foreslår at dagens fritak for merverdiavgift må gjelde for alle nyhets- og aktualitetsmedier. Dette innebærer at også medier som dekker få stoffområder i dybden, må omfattes av fritaket.

Utvalget foreslår også at norske medier i en omstillingsperiode på fire år skal fritas for arbeidsgiveravgift. Fritaket skal i hovedsak gjelde nyhetsmedier.

Alle innstillingene i utvalgets rapport er enstemmige. (©NTB)

Les også: Mediehusenes digitalopplag gikk opp 8,6 prosent i fjor



Har du sett disse videoene?