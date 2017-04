Merete Hodne er utestengt fra Facebook etter innlegg om muhammedanisme

ANNONSE

Frisør Merete Hodne er utestengt fra Facebook etter et innlegg om muhammedanisme (foreldet betegnelse på islam, red.anm). Innlegget er delt videre fra en av Hodnes Facebook-venner, men ble rapportert inn og deretter fjernet.

- Jeg vet at det er mange som ikke liker at jeg skriver om muhammedanisme, og hvis et innlegg blir rapportert inn mange nok ganger så kan man jo bli utestengt. Men dette var ikke mine ord, det var et innlegg fra en Facebook-venn som jeg delte videre, sier Hodne til Nettavisen.

Debatterer på Facebook



I Gulating lagmannsrett ble Hodne dømt til å betale en bot på 7000 kroner for å ha nektet en hijab-kledde Malika Bayan adgang i sin frisørsalong på Bryne. Hodne anket saken til Høyesterett, men vant ikke frem.

På Facebook debatterer hun religion jevnlig.

- Jeg skriver ofte om muhammedanisme, og det er mange som ikke liker at jeg bruker det ordet om islam, sier Hodne.

- Har du forståelse for at enkelte kan reagere på disse innleggene?

- Nei. De bør sette seg inn i hva den totalitære ideologien egentlig dreier seg om.

FJERNET: Dette innlegget førte til at Merete Hodne ble utestengt fra Facebook i tre dager.

Utestengt etter krigsbilde



I fjor høst ble forfatter Tom Egeland utestengt fra Facebook etter å ha delt krigsbildet av den nakne Kim Phuc som løper gråtende nedover gaten etter et napalmangrep under Vietnamkrigen i 1972.

Ikke lenge etter ble statsminister Erna Solberg utestengt av samme grunn.

Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum ble også utestengt etter å ha delt sin lederartikkel om ringvirkingene av Facebooks sensur, og ble med dette den første norske redaktøren som ble utestengt fra nettsamfunnet.