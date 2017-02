ANNONSE

Forbrukerombudet har fått 70 klager fra forbrukere som har fått reklame på mobilen for LeoVegas. Tekstmeldingen ble sendt ut i fjor høst, og avsenderen var det svenske selskapet Mobajl.

– Dette er ganske mange klager på et enkelttilfelle. Derfor valgte vi også reagere på denne saken, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth til Nettavisen.

Haugseth forteller at ombudet totalt fikk 350 klager på SMS i hele 2016.

– 70 klager er med andre ord et ganske stort antall, fortsetter hun.

Må betale 175.000 kroner

Selskapet må nå betale et såkalt «lovbruddsgebyr» på 175.000 kroner for brutt på markedsføringsloven.

Det er nemlig ikke lov å sende reklame på SMS hvis ikke mottakeren har samtykket til dette.

– Denne saken var såpass alvorlig at her var et gebyr helt på sin plass. Det skal svi. Det er viktig å sikre forbrukernes rett til selv å bestemme om de vil ha reklame på mobilen, sier Elisabeth Lier Haugseth.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få kommentar fra Mobalj, men overfor Forbrukerombudet hevder selskapet at forbrukerne har deltatt i en konkurranse hvor de har takket «ja» til reklamen.

Forbrukerne som ombudet har kontaktet hevder derimot at de ikke kjenner til denne konkurransen.

Mobalj kan klage vedtaket inn for Markedsrådet.

