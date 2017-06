Nå er Kjetil tilbake!

ANNONSE

Kjetil Hasselberg (51) er kjent fra Kjetil & Kjartan Show , som gikk på TV 2 fra 2003 til 2007.

Showet startet da Kjetil var tysklærer på grunnfag ved Universitetet i Oslo, og traff eleven Kjartan Eide. Det ble til Kjetil & Kjartan Show.

Nå er Kjetil Hasselberg tilbake i humoren, hos Nettavisen, med en splitter ny podcastserie.

- Hva har du gjort siden sist?

- Jeg har blant annet sammen med Kjartan Eide vært med på å starte Nordens største psykososiale program for skoler - Trivselsleder. Jeg har også vært lektor og rektor på Sørumsand og Nordkisa. Fra høsten underviser jeg på 8. trinn på Aursmoen.

- Hvorfor er du tilbake i komikken?

- Det kribler alltid litt når jeg blir invitert med på noe støll, og jeg synes det nye konseptet med podcast gir helt nye muligheter for lengre prat, altså lang-støll. Siden episodene våre er opp imot 10 minutter, blir jo det litt mye å klemme inn mellom låtene på kommersiell radio.

Så radio er helt ut?

- Nei, for all del, jeg har hatt mye moro i radio også.

… men, podcast, skal du bli den nye Tusvik & Tønne?

- Det blir jo som å hoppe etter en viss hopper, men denne serien om ordføreren er en helt ny figur fra min side. Noe annet er at en kompis av meg, Andreas Lyngstad, har laget sangsnutter mellom innslagene. På denne måten knyttes absurditetene bedre sammen.

- Hvem er Ordføreren?

- Han er ordfører ett eller annet sted i Norge. En ikke akkurat tålmodig og empatisk type - han står opp for det han mener er sine rettigheter, og han unngår aldri et skikkelig basketak.

- Er Ordføreren basert på en virkelig person?

- Vel, jeg skal innrømme at noe av personligheten hans er snappet fra en person jeg omgikkes litt i studietida - say no more. Men av type er han en 95% IQ fyr, og i noen av landets små og mellomstore kommuner tror jeg det er plass til sånne.

- Du omtaler virkelige personer i podcasten, er du redd for at disse kan bli indignerte?

- Vel, jeg mener at litt åpenbart absurd, dog kjærlig omtale av noen A-kjendiser innen kategorien nasjonalt felleseie er helt innafor. La meg si det sånn: Hadde noen av disse giddet å tulle med meg, ville jeg følt det som en stor ære.

- Hvem mener du bør høre på podcast-serien?

- Alle som er interessert i kommunepolitikk, eller som hater det - og er mest opptatt av kjærlighet og balsam.

