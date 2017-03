Nedtur for «Mandagsklubben»

ANNONSE

Jon Almaas var tilbake på skjermen mandag kveld. Den tidligere «Nytt på nytt»-sjefen var gjest i «Mandagsklubben» på TVNorge. Det ga ingen uttelling for sistnevnte.

Sammenlignet med premieren forrige mandag hadde programmet langt færre seere. Sendingen hadde 226.000 seere. Det utgjør en nedgang på 63.000 seere.

Under forventning



– Dette er ikke noen krise, men havner seertallene under 200.000 seere begynner det å svi litt, sier TV-ekspert Dag Områsen i mediebyrået Starcom til Nettavisen.

– «Mandagsklubben» bør har rundt 250.000 seere. Det er det vi forventer, fortsetter han.

TV-eksperten påpeker at tallene kan svinge fra program til program, men at det altså bør stabilisere deg på forventet nivå.

Nedgangen kommer ikke som en overraskelse på TVNorge.

– Det var vi forberedt på. «Mandagsklubben» er et program der det er viktig at kjemi og roller i panelet sitter. Vi synes klubben vår leverer godt, og dette kommer til å sette seg enda bedre utover. Så håper vi folk blir med oss videre, gjerne enda flere, for det er garantert mange fine mandagskvelder i vente utover våren, sier Eivind Landsverk.

I tillegg til comebacket til Jon Almaas var Hans-Wilhelm Steinfeld gjest i mandagens sending.

Samlet over en halv million seere



På TV 2 fortsetter «Åsted Norge» å levere solide seertall. Programmet hadde 507.000 seere, og i motsetningen til «Mandagsklubben» øker seertallene utover i sendingen.

«Åsted Norge» ble forrige mandag flyttet frem for å møte konkurransen fra TVNorge, men mandag kveld var programmet tilbake på sitt faste sendetidspunkt.

Ble nedlagt



Sist gang «Mandagsklubben» ble sendt på TVNorge startet sesongen med 300.000 seere. Det var i 2000 da Solveig Kloppen var programleder og Espen Thoresen og Atle Antonsen faste makkere.

Riktig nok endte den sesongen med 113.000 seere, programmet ble nedlagt og kjøpt av TV 2.

