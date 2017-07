Nettavisen fikk Google-støtte

Nettavisen skal utvikle et nytt system i kampen mot synkende omdømme for mediene.

Hvert eneste år deler Google ut penger i det som kalles Digital News Initative. Tusenvis av mediebedrifter og tilknyttede personer og organisasjoner søker om å få støtte fra fondet som Google har satt opp for å støtte journalistikk.

Støtte for tredje år på rad



For tredje år på rad mottar Nettavisen i år, som et av to norske prosjekter, støtte for et nytt prosjekt. Denne gangen er det et verktøy for å støtte journalistene i daglig arbeid og presentasjon ovenfor leserne. Direktør for innovasjon i Nettavisen, Pål Nisja-Wilhelmsen, forteller at prosjektet skal gi leserne en ny opplevelse av nyheter:

- Vi har fått støtte til et innovativt prosjekt vi har kalt Recludo Apertum. Selv om det høres ut som noe direkte ut fra Harry Potter er det latin, og betyr noe omskrevet å åpne opp det som tidligere har vært lukket.

En åpen metoderapport



Prosjekteier Ingvild Jenhaug Korneliussen mener verktøyet vil gi både lesere og journalist bedre innsikt.

Det lukkede er hvordan en journalist har jobbet med en sak, kilder og metoden for å bringe en nyhet ut til folk. Dette skal kombineres med kunstig intelligens for å gå automatisk bakgrunn, både for den som skriver og den som leser.

- Det hele er ment som et verktøy for å åpne opp metoden som er brukt sammen med verktøy som gjør det raskere å skrive saker for journalistene, forteller prosjekteier Ingvild Jenhaug Korneliussen. Alle saker vil få to sider, det du i dag tradisjonelt forbinder med en sak og alt det som ligger bak.

Skal lette på sløret



Redaksjonen til Nettavisen håper verktøyet i tillegg til å lette hverdagen for journalistene også skal lette litt på sløret for leserne i kampen mot det som hos enkelte grupperinger er en redusert oppfattelse av mediene samt det som kalles fake news.

- Vi tror dette verktøyet vil vise hvor mye arbeid som faktisk ligger bak nyheter og saker, sier Pål Nisja-Wilhelmsen. Et innblikk i vurderinger, tanker og kildebruk har stort sett brukt kun i metoderapporter som mediene har levert til hverandre. Nå vil vi gjøre dette tilgjengelig for alle våre lesere.