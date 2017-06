Nettavisen oversettes til fire språk

ANNONSE

Den erfarne pressemannen Ali Diini fra Somalia og Ksenia Hinderson, som har utdanning både innen matematikk, fysikk og språk, er de siste rekrutteringene til Nettavisens satsing på flere språk.



Tidligere i vår kom de første artiklene på polsk og arabisk.



De er fulgt opp med oversettelser til russisk, og denne uken ble det klart at også somalisk blir en del av språkdrakten. Det bor nær 50.000 somaliere i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrås tall.

Ali Diini har 13 års erfaring fra den somaliske avisen Qaran i Mogadishu.

- Jeg kom til Norge som FN-flyktning for fire år siden, forteller småbarnsfaren. Barn og unges mulighet til utdanning er noe av det han setter høyest ved det norske samfunnet.

- Vi er ikke vant med gratis skolegang for alle og at alle har mulighet til å få seg en utdannelse. Det synes jeg er veldig flott, sier han.

Norge har 725.000 innvandrere, og 160.000 norskfødte med innvandrerforeldre.

Stor iver

Internt i Nettavisen er det stor entusiasme rundt prosjektet som nå er sjøsatt.

- De fleste som kommer til Norge, kan ikke norsk. Og nettopp interessen for å lære språket og sette seg inn i norske samfunnsforhold er den viktigste nøkkelen for integrering, sier sjefredaktør og adm. direktør Gunnar Stavrum i Nettavisen.

Utvidelsen med to nye språk har gitt mersmak, og Stavrum er ikke fremmed for å utvide prosjektet til flere språk senere.

- Norge har mange massemedier, men folk som ikke forstår norsk er en blindsone. Den vil vi forsøke å lyse opp. Vi oversetter enkelte artikler til disse språkene for å gi innvandrere en smakebit av det norske samfunnet – og en motivasjon for å lære norsk for å kunne lære mer.

Ny innsikt

Han tror satsingen kan gi Nettavisen et tilfang av både nye lesere og redaksjonelt innhold.

- Vi tror at dette kan gi Nettavisen flere lesere på litt sikt. Men vi tror også at det vil gi Nettavisen bedre mulighet til å følge med i hva som skjer i innvandrermiljøene, sier Stavrum.

Tomasz Wandzel og Soumaya Nadia Hedhili var først ute med å oversette utvalgte Nettavisen-artikler - til henholdsvis polsk og arabisk. Wandzel har bodd tre år i Norge og har medieerfaring med det kommunikasjonsarbeidet han gjorde som leder for Gdynia Aquarium i hjemlandet.

Han legger som sine kolleger vekt på å ikke bare oversette rent teknisk, men også tilføre artiklene noe slik at de blir forstått rent kulturelt.

- Nordmenn og polakker har ikke helt like måter å tenke på, så jeg må tilpasse dem for polske mottakere. Det er utfordrende, sier han. Og bifalles av sin russiske kollega Ksenia Hinderson.

- Det russiske språket er mer omfattende enn det norske, slik at de russiskspråklige artiklene trenger mer tekst. Og det er norske forhold norske lesere automatisk vil forstå, men som må forklares når leseren ikke er fra Norge. Det kan være for eksempel artikler om Nav eller store norske selskaper «alle» i Norge kjenner til, sier Hinderson, nå travelt opptatt med å gi russere en innføring i den norske valgkampen.

Fritt ord ga penger

Stiftelsen Fritt Ord var fødselshjelper for språkprosjektet da de i fjor høst ga en støtte på 300.000 kroner.

- Det er et veldig interessant prosjekt, og en måte å nytenke journalistikk på i Norge som er verdt å prøve. Enkelte mindre medier andre steder i landet har prøvd det samme, for eksempel overfor polakker i Norge. I utgangspunktet tenker vi jo at det er mest produktivt for integreringen at alle raskest mulig lærer norsk – og det er helt riktig. Men samtidig er det ingen tvil om at det i en overgangsfase som ny i Norge er svært viktig å få journalistikk om norske forhold, tilpasset og på ens opphavelige språk, kommenterer direktør Knut Olav Åmås i Fritt Ord.

Kort tid etter at de første artiklene er ute på forskjellige språk, er han positiv.

- Det virker lovende så langt – jeg håper Nettavisen løser oversettelsene på en god måte, og at sakene blir lest og når frem og ut!