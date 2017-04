ANNONSE

Nettavisen oppfordrer alle som har delt den falske FB-posten, om å slette den.

Den opprinnelige artikkelen ble publisert torsdag kveld og handler om AUF som vil endre arveavgiften. I artikkelen er det AUF-leder Mani Hussaini som fronter saken.

Nettavisen delte også saken på Facebook med tittelen «AUF-leder vil ha tilbake arveavgiften».

Etter at Nettavisen delte saken på Facebook, har noen endret tittel og ingress på artikkel. Tittelen på den falske delingen er «AUF-araber vil gjeninnføre arveavgiften for nordmenn». Siden har denne falske Nettavisen-artikkelen blitt delt tusenvis av ganger på Facebook.

Her er den originale saken: AUF-lederen vil ha tilbake arveavgift

Saken har blant annet blitt delt på FB-siden «Sylvi Listhaug som Statsminister for nasjonen Norge». Nettavisen har kontaktet gruppen for å få posten slettet, uten å ha fått svar.

Blir politianmeldt



- Vi trenger hjelp for å finne ut hvem som har gjort dette. Denne saken vil bli politianmeldt. Dette er meget alvorlig. Her har man manipulert en artikkel i Nettavisen for å spre hat og rasisme, sier redaktør Erik Stephansen.

Stephansen sier at denne forfalskningen er svært alvorlig for Nettavisen, av to grunner.

- For det første er det viktig å slå ned på slikt i tider hvor vi diskuterer fake news eller falske nyheter. Dette handler om tillit til mediene generelt.

Ikke første gang



- Men for det andre er Nettavisen et medium som har våget å gå inn i den vanskelige problematikken rundt innvandring og integrering. Dette er et ømfintlig tema hvor det er svært viktig å trå varsomt. At vi da blir tilgriset på denne måten er svært alvorlig, sier Stephansen, som understreker at Nettavisen kommer til å forfølge hele veien.

Også andre medier har opplevd dette de siste årene. NRK lagde i desember 2016 en artikkel om problemet.