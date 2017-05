ANNONSE

De ansatte mottok beskjeden onsdag. Det er ikke klart hvilke avdelinger som blir rammet av nedskjæringene.

– Vi fortsetter å utvikle virksomheten for å tilpasse oss endringene som skjer i markedet og for å rigge oss for fremtiden. Dette innebærer at vi vil gjøre endringer i organisasjonen. Vi ser på måter å effektivisere driften ytterligere, for å kunne utvikle oss videre og fortsette å investere i vekstområder som lokal underholdning, sport og digitalt. Endringene vil dessverre innebære nedbemanninger, sier Tine Austvoll Jensen, sjef i Discovery Networks Norge, til Kampanje.

Austvoll Jensen har overtatt som sjef etter Harald Strømme, som i sitt siste år som administrerende direktør ble nødt til å kutte 30 årsverk. Discovery skal også nedbemanne i Sverige og Danmark.

Discovery Networks Norge er en norsk mediegruppe eid av det amerikanske TV-nettverket Discovery Communications.

