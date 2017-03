Nordmenn fortsatt negative til dab-radio

ANNONSE

I en ny undersøkelse svarer 55 prosent av de spurte at de er negative til innføringen av dab-radio i Norge. Én av tre har ennå ikke skaffet seg en slik radio.

Bare 31 prosent av de spurte stiller seg positive til innføringen av digital radio.

Les også: Rystet over hvor dårlig DAB-radio er

Les også: Så lett monterer du DAB i bilen

– Det er vanskelig å få stor entusiasme for en omlegging som folk ikke oppfatter som et stort fremskritt. Dab betyr nok mer for dem som sender radio enn de som mottar radio, tror professor Frank Aarebrot. Han er faglig ansvarlig for undersøkelsen som er utført av Respons Analyse for Nordiske Mediedager.

Meningen er at hele FM-båndet i løpet av året slukkes for landsdekkende radiostasjoner, mens flere lokale nærradiostasjoner skal fortsette å sende på FM-båndet, i første omgang ut 2021.

Undersøkelsen, som er en del av den årlige Medieundersøkelsen, viser også at det ikke er de eldre som nødvendigvis er mest negative til innføringen av ny radioteknologi, hele 51 prosent av de spurte under 31 år er negative til dab-radio.

Her kan du rapportere dekningen der DU befinner deg: Fortell om DAB-dekningen

Hele 37 prosent av de spurte sier at de ikke har skaffet seg dab-radio ennå. Det tilsvarer nærmere 867.000 husstander. 32 prosent av de spurte svarer at de har én dab-radio, mens 30 prosent har flere.

Les også: Telefonstorm til NRK etter FM-slukking

En undersøkelse som Digitalradio Norge gjorde tidligere i måneden, viste at radiolyttingen i Nordland gikk ned fra 74 prosent til 64 prosent etter at riksradioene slukket sine FM-sendere i fylket i januar, skriver Radionytt.

Har du sett denne videoen?