Norges nye ministre spurt om venninneprat: - Fy f... så pinlig

- Dette viser at vi har et stykke igjen å gå når det gjelder likestilling, sier stortingspolitiker Lene Westergaard-Halle (H).





Fredag ble Ine Eriksen Søreide (41) og Marit Berger Røsland (39) utnevnt til henholdsvis utenriksminister og EU-minister.

Fredag ettermiddag var de på plass i TV 2 Nyhetskanalens studio sammen med nyutnevnte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (52).

De to kvinnene er venninner og har kjent hverandre lenge gjennom deres mangeårige engasjement i Høyre. Som Utenriksminister og EU-minister kommer de til å samarbeide tett.

Under intervjuet med de to kvinnene, spurte TV 2 blant annet: «Blir det litt sånn venninneprat at man ber om råd om hva man skal ha på seg og så videre Marit?»

Spurte du akkurat om det «blir litt venninneprat om hva man skal ha på seg og sånn?» til Norges EU og utenriksministere?! Fy f... så pinlig! pic.twitter.com/VnPj95GELE — Lene Westgaard-Halle (@LeneWestgaard) October 20, 2017





- Så pinlig



Utenriksminister Ine Eriksen Søreide svarte at de to nok ikke kom til å snakke så mye om klær, og at to menn neppe ville fått samme spørsmål.

Stortingspolitiker Lene Westergaard-Halle var blant de som reagerte på spørsmålet.

WESTGAARD-HALLE: Lene Westgaard-Halle (38) er valgt inn på Stortinget fra Vestfold for Høyre i perioden 2017-2021.

«Spurte du akkurat om det «blir litt venninneprat om hva man skal ha på seg og sånn?» til Norges EU og utenriksministere?! Fy f... så pinlig!» tvitret hun.

TV 2-intervjuet fant sted dagen etter en karikaturtegning av Ine Marie Eriksen Søreide, hvor hun står på kne mellom amerikanske soldater iført en knekort kjole, fikk mye kritikk.

- Jeg håper det var ubetenksomhet, og det viser at vi ennå har et stykke igjen å gå, for når man intervjuer to av de mektigste personene i Norge, så bør det ikke være naturlig å spørre om de skal ha venninneprat om klær, sier Westgaard-Halle til Nettavisen og fortsetter:

- Tenk om dette var for én uke siden, og Børge Brende og Frank Bakke Jensen hadde sittet der. Du hadde ikke stilt dem slike spørsmål. Setter du menn i samme situasjon, så blir det parodisk.

Westgaard-Halle ser fram til sine fire første år på tinget.

- Det blir spennende. Jeg håper at jeg ikke får spørsmål om antrekk, men at det blir mest fagprat, sier hun.

- Ville runde av med en personlig vri



Nyhetsredaktør i TV 2 Nyhetskanalen, Karianne Solbrække, understreker overfor Nettavisen at spørsmålet om klesvalg utgjorde en svært liten del av det totale intervjuet med Søreide og Berger Røsland.

Karianne Solbrække er nyhetsredaktør i TV 2.

- Dette var en svært liten del av et langt intervju som blant annet handlet om Norges viktigste utfordringer i utenrikspolitikken de kommende årene. Søreide og Berger Røsland er nære venninner. Derfor ønsket vi å runde av med en personlig vri, men jeg er enig i at klesvalg er uinteressant å trekke frem i den sammenheng, sier Solbrække.

Hun mener samtidig det må være høyde for å kunne stille mer personlige spørsmål til «to venninner i maktposisjoner om mer personlige temaer, uten at man blir krenket som kvinne».

- Vi brukte cirka 30 sekunder av et intervju på ni minutter på dette temaet. Hadde vi snakket om klær i ni minutter og utenrikspolitikk i 30 sekunder, hadde jeg blitt forbanna. Både som redaktør og kvinne, avslutter Solbrække.

