Norske redaktører vil møte kongehuset

Norsk Redaktørforening vil ta initiativ til et møte med kongehuset etter at kronprinsesse Mette-Marit kritiserte pressen om dekningen av hennes sønn Marius Høiby (20).

Torsdag publiserte kronprinsesse Mette-Marit et åpent brev på kongehusets nettsider i anledning sønnens 20-årsdag fredag. I brevet kritiserer hun deler av norsk presse, som hun mener har utsatt sønnen for press. Fredag bestemte Norsk Redaktørforening at den vil ta initiativ til et møte mellom kongehuset og norske medier.

To ganger tidligere, i 1993 og 2001, har medlemmene av Redaktørforeningen hatt møter med Kongehuset. I tillegg møtte kronprinsen styret i Norsk Presseforbund i 2004 i forbindelse med at prinsesse Ingrid Alexandra ble født.

– Disse møtene har i hovedsak dreiet seg om medienes omtale av barna i kongehuset. Først det nåværende kongeparets barn og nå senere barna til Mette-Marit og Håkon, sier assisterende generalsekretær Reidun K. Nybø til NTB.

Hun sier at norske redaktører ikke tar pålegg fra kongehuset, men at man ønsker en dialog velkommen.

– Kritikk skal en lytte til, men utfordringene her at kritikken er veldig generelt utformet. Skal man lære av kritikk, så er det så mye enklere om den er konkret, sier Nybø videre. (©NTB)

